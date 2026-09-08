Docentes universitarios vuelven al paro y rechazan una oferta del 3%

Los docentes universitarios vuelven a paralizar este martes las actividades en las universidades públicas de todo el país, en medio de una fuerte disputa salarial con el Gobierno de Javier Milei. La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto con las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El paro se produce luego del fracaso de la paritaria y del rechazo gremial a la última propuesta salarial del Ejecutivo, que contempla un aumento del 3%. Para los sindicatos, el porcentaje resulta insuficiente frente al deterioro de los salarios y la pérdida acumulada durante el año.

Los dirigentes anticiparon, además, que podrían avanzar con un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración nacional.

Reclaman una recomposición del 32%

El principal reclamo de los docentes apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido. Según las organizaciones sindicales, durante 2026 el retraso salarial alcanza aproximadamente el 32%, por lo que consideran que la oferta oficial está lejos de resolver la situación.

La protesta también busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde hace más de 300 días, y de una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.

“El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Daniel Ricci, secretario general de FEDUN y referente de la CGT.

Los gremios anticipan nuevas medidas

Ricci confirmó que el conflicto continuará durante los próximos días y adelantó nuevas acciones de protesta.

“Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el reclamo excede la discusión salarial y aseguró que los trabajadores también buscan defender el sistema universitario. “No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro”, expresó.

Desde el sector gremial también remarcaron el respaldo social a sus reclamos y advirtieron que el conflicto impacta en el funcionamiento de las universidades, los investigadores y toda la comunidad académica.

La respuesta del Gobierno

Desde el oficialismo cuestionaron la postura de los sindicatos y sostuvieron que las organizaciones gremiales “juegan deliberadamente” para favorecer a la oposición.

Según funcionarios que participan de las conversaciones con los representantes de la educación superior, las propuestas salariales realizadas por el Gobierno se encuentran por encima del promedio de la inflación. En ese sentido, consideran que los gremios buscan desgastar a la administración de Milei.

El oficialismo también vincula el conflicto actual con lo ocurrido en 2025, cuando la oposición logró reunir una mayoría en el Congreso para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales.