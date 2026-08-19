Dólar a $1.500: la estrategia oficial que tensiona las tasas del mercado

El mercado cambiario vuelve a tener al dólar como uno de sus principales focos de atención. La cotización mayorista se aproxima a la barrera de los $1.500, mientras el Gobierno busca contener la presión sobre el tipo de cambio.

En jornadas recientes, el dólar mayorista llegó a ubicarse prácticamente en ese nivel, en un escenario donde el mercado comenzó a demandar mayor cobertura cambiaria.

La cotización se mantiene todavía por debajo del techo de la banda cambiaria, pero la cercanía con los $1.500 funciona como una referencia psicológica para los operadores.

La intervención oficial

El Gobierno y el Banco Central utilizan distintas herramientas para evitar una aceleración del tipo de cambio. Entre ellas aparecen las operaciones con futuros y otros instrumentos vinculados al dólar.

La estrategia oficial busca evitar que un movimiento brusco de la cotización termine trasladándose a las expectativas de inflación y genere nuevas presiones sobre las tasas de interés.

El mercado, además, sigue de cerca la evolución de las reservas internacionales y las próximas decisiones de política económica.

Qué espera el mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó las proyecciones para el dólar mayorista en torno a los $1.512 para agosto, mientras que para diciembre los analistas estimaron una cotización cercana a los $1.652.

La cercanía con los $1.500, por lo tanto, vuelve a colocar al dólar en el centro de la discusión financiera y obliga al Gobierno a monitorear el comportamiento de las tasas y la demanda de cobertura.