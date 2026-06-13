Dos imputados de los "Robarruedas" ofrecen $1 millón para no ir a la cárcel

Carlos Maximiliano Paez y Nelson Arturo Vivares, señalados como integrantes de la banda de los robarruedas en San Juan, buscan una salida alternativa a su situación procesal. Los implicados propusieron el pago de $1.000.000 a cada una de las víctimas como parte de un acuerdo de reparación integral. Este avance en la causa se produjo tras una modificación en la calificación legal, ya que inicialmente eran investigados por robo agravado pero el cargo se redujo a hurto simple por un solo hecho para cada uno de los imputados.

Sin embargo, el consenso alcanzado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal encontró un obstáculo en los tribunales locales. El juez de garantías Diego Manuel Sanz se negó a homologar el pacto sin asegurar la presencia de los damnificados en la sala.

Esta decisión provocó un fuerte enfrentamiento con la fiscal Claudia Salica, quien tildó la postura del magistrado de "antojadiza e ilegal". Para la funcionaria, obligar a las víctimas a asistir al acto judicial es innecesario y solo refuerza la "burocracia de un sistema que nadie quiere".

Sanz defendió su criterio basándose en principios constitucionales de igualdad, contradicción e inmediación, asegurando que es fundamental que los denunciantes sean escuchados o notificados adecuadamente.

Ante la tensión, la fiscalía solicitó la recusación del juez para apartarlo del caso, pero el pedido fue rechazado por el propio magistrado. El proceso entró en un cuarto intermedio y se reanudará el próximo miércoles 17 de junio a las 12 horas para definir el destino de los acusados, quienes actualmente permanecen en libertad.

Mientras tanto, la organización ya registra múltiples condenas firmes. Mauricio Pitufo Rodriguez, uno de los líderes, recibió una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva por ser autor de cuatro robos, entre ellos el del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Por su parte, Matias Vivares fue condenado a tres años de prisión condicional por asaltar al juez federal Rago Gallo. Otros miembros como Lucas Rodrigo Solis y Gastón Ismael Guzman también recibieron sentencias efectivas de un año y seis meses y dos meses respectivamente.

En la lista figuran además el ex empleado judicial Adolfo Andres Holeywell, condenado a un año en suspenso, y los familiares Ruben y Pablo Diaz con un año y cinco meses de cárcel. El ex diputado Ramon Hector Anes sigue vinculado a la investigación aunque goza de libertad.