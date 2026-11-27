La economía de San Juan y los desafíos para impulsar el desarrollo provincial fueron el eje de un encuentro que reunió a representantes del sector público y privado. Durante la jornada, referentes del comercio, la industria y la minería intercambiaron miradas sobre el escenario productivo y las decisiones estratégicas necesarias para competir en un contexto económico cambiante.

La actividad se desarrolló en el marco del Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios Nacionales e Internacionales, bajo el título "Escenarios y Perspectivas de la Economía Sanjuanina: decisiones estratégicas en contextos competitivos".

La propuesta surgió de un trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

El panel estuvo integrado por Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico; Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan; Leonardo De la Vega, titular de la Unión Industrial de San Juan; Juan Pablo Delgado, presidente de la Cámara de Servicios Mineros, y Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ.

La moderación estuvo a cargo de Adrián Alonso, director de Comercio Exterior; Eduardo Maurín, responsable del programa de formación, y Adrián Gamerman, de Preguntados San Juan.

Durante el encuentro, los participantes analizaron las perspectivas de la economía provincial y las condiciones en las que se desenvuelven los distintos sectores productivos. También intercambiaron opiniones sobre las oportunidades y dificultades que enfrentan el comercio, la industria y los servicios vinculados a la actividad minera.

El espacio permitió poner en diálogo las políticas de desarrollo económico con las necesidades del entramado empresarial sanjuanino, en un escenario que exige planificación y adaptación a nuevas condiciones de competitividad.

Un diplomado con más de 170 inscriptos y 60 empresas

Uno de los datos destacados de la iniciativa es la convocatoria del Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios Nacionales e Internacionales. Según la información difundida por los organizadores, la propuesta ya cuenta con más de 170 inscriptos y el acompañamiento de 60 empresas que colaborarán para hacer posible su dictado.

Además, tres entidades empresariales comprometieron su participación en el programa de formación, que busca fortalecer herramientas de gestión y ampliar las capacidades para desenvolverse en negocios nacionales e internacionales.