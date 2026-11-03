El Gobierno nacional anunció cuatro medidas destinadas a aliviar la presión financiera sobre las pequeñas y medianas empresas y otros sectores productivos. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el paquete durante un discurso en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La primera disposición establece la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para las pymes hasta mayo de 2027. Además, se ampliará el plan de pagos en 18 cuotas para incorporar deudas vencidas hasta el 31 de octubre, cuando el límite anterior alcanzaba al 30 de junio.

Saldos a favor y deudas aduaneras

Otra de las medidas permitirá que las pymes utilicen el 100% de sus saldos a favor por IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras. En el caso de las grandes empresas, el porcentaje habilitado será inicialmente parcial y aumentará de manera gradual.

Caputo también planteó la posibilidad de avanzar hacia una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA. Según explicó, el objetivo es evitar que el organismo mantenga saldos a favor de las compañías mientras, al mismo tiempo, les reclama pagos.

Créditos para la industria automotriz

La cuarta iniciativa contempla líneas de crédito del Banco Nación destinadas al sector automotriz, con plazos de tres, cuatro y cinco años y una tasa fija. El ministro sostuvo que la propuesta busca reducir el costo financiero y facilitar el acceso al financiamiento para las empresas.

Durante su exposición, Caputo también señaló que las pymes enfrentan dificultades para financiar el capital de trabajo. En ese sentido, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez conformadas, para que sus proveedores puedan acceder a tasas más bajas que las bancarias.