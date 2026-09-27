EE.UU. habilitó embargos por USD390 millones vinculados a Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos autorizó a Titan Consortium a comenzar el proceso para solicitar embargos sobre activos argentinos en ese país. La medida está vinculada con una condena por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El monto establecido en el proceso asciende a USD390 millones más intereses. La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, del tribunal del Distrito de Columbia, según la información publicada sobre el caso.

El origen del reclamo

El caso se relaciona con un proceso llevado adelante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. La condena establece un monto que Argentina debe pagar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Con la autorización de la Justicia estadounidense, los demandantes podrán avanzar con el pedido de medidas destinadas a intentar cobrar parte del monto establecido. El proceso se desarrolla dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

El proceso de embargos

La autorización no significa que los activos argentinos hayan sido embargados automáticamente. La resolución habilita el inicio del proceso mediante el cual Titan Consortium puede solicitar embargos sobre activos que puedan estar alcanzados por la medida.

La decisión se conoce en el marco de un litigio que lleva más de una década. El reclamo continúa ahora dentro del proceso judicial estadounidense relacionado con la ejecución de la condena.