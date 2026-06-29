El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los empleados de la Administración Pública Provincial tendrán acreditados sus haberes correspondientes al mes de junio de 2026 el próximo martes 30 de junio.

Según comunicaron desde la cartera económica, los salarios incluirán en esta oportunidad un incremento del 3%, aplicado para todos los agentes provinciales.

Los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos desde la fecha anunciada. Además, se recordó que estos dispositivos funcionan durante las 24 horas, permitiendo realizar operaciones en cualquier momento.

Desde el Ministerio también señalaron que continúan vigentes las extracciones de efectivo con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos que cuentan con el logo de Visa - Extra Cash.

El pago forma parte del cronograma habitual de liquidación de haberes para los trabajadores estatales provinciales.