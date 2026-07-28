Acceder a una vivienda propia o alquilar un departamento se convirtió en un desafío cada vez mayor para los jóvenes argentinos. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que el 44% de las personas jóvenes continúa viviendo con sus padres, principalmente porque no puede afrontar los costos que implica independizarse.

La investigación determinó que la denominada canasta de emancipación, que contempla alquiler, expensas, servicios y otros gastos básicos, asciende actualmente a $1.321.651 por mes. Esa cifra supera en un 47% el salario promedio de un joven, estimado en alrededor de $900.000 mensuales, lo que dificulta el acceso a una vivienda independiente.

El relevamiento también mostró que apenas el 26% de los jóvenes vive solo, mientras que un 21% comparte vivienda con amigos o compañeros. Para el 44% de los encuestados, el principal obstáculo para dejar el hogar familiar es el costo del alquiler, al que se suman las expensas, los servicios y los requisitos para firmar un contrato.

Desde la UADE explicaron que la independencia dejó de depender únicamente del deseo de los jóvenes y pasó a estar fuertemente condicionada por factores económicos. Incluso quienes cuentan con un empleo estable encuentran dificultades para sostener un alquiler sin resignar otros gastos esenciales o la posibilidad de continuar estudiando.

El informe también reflejó que la convivencia con los padres genera sensaciones encontradas. Mientras un 27% la asocia con tranquilidad y contención, un 14% manifestó sentir frustración por no poder independizarse y otro 13% aseguró sentirse estancado por no alcanzar una autonomía plena.

A pesar de ese escenario, el deseo de dejar el hogar familiar continúa vigente. El 58% de quienes todavía viven con sus padres afirmó que planea independizarse cuando su situación económica lo permita, aunque reconocen que el elevado costo de acceder a una vivienda sigue siendo la principal barrera.