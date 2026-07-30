Desde que inició la cuarta etapa del esquema monetario y cambiario, el BCRA incorporó USD 13.281 millones a sus reservas. El equipo económico definió para 2026 una meta anual de acumulación de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

La autoridad monetaria no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tanto de manera directa como indirecta. Fue la segunda ocasión en el año en la que no realizó compras de divisas, algo que también sucedió el 2 de enero de 2026.

En la previa de la presentación del proyecto para modificar la Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 117 millones este jueves y, de esta manera, suma más de USD 2.000 millones en lo que va de julio. Además, la autoridad monetaria acumula más de USD 13.200 millones en lo que va del año.

Fuentes del organismo encabezado por Santiago Bausili informaron que ese día se observaron compras importantes del sector energético. Pese a esto, indicaron que en julio el promedio diario de adquisiciones se ubica en USD 116 millones, por encima de los USD 97 millones diarios que promedia el año.

Ese mismo día se llevó a cabo el “fixing” de la D31L6, una letra del Tesoro atada al dólar y con vencimiento el 31 de julio de 2026. Este procedimiento establece el valor oficial del dólar en una fecha determinada, que se utiliza como referencia para diversas transacciones financieras. Para letras o bonos vinculados al tipo de cambio, ese valor determina el monto en pesos que recibirán los tenedores al vencimiento.

Si el dólar oficial continuaba su tendencia alcista, el Ministerio de Economía debía destinar más recursos para cumplir con los pagos de la D31L6. Con un dólar más bajo, el monto en pesos necesario se redujo.

Además, el martes representó la primera vez en 135 ruedas que el Banco Central optó por no comprar divisas. Se trató de una de las tres rachas de compras más extensas de las últimas dos décadas, impulsada por los ingresos provenientes del agro, la minería, la energía y las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el flujo de divisas creció por las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como por las colocaciones de deuda en el exterior de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al Banco Central absorber una parte significativa de los dólares disponibles en el mercado.

En junio, la entidad monetaria redujo su intervención para contener la presión sobre el tipo de cambio. Durante ese mes, la demanda de divisas se incrementó y el precio mayorista del dólar subió más de 5%, superando la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras oficiales de junio sumaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y apenas por encima del nivel de enero, que fue el más bajo del año. En julio, hasta la fecha, las adquisiciones llegan a USD 2.116 millones, superando lo acumulado en el mes anterior.

Cabe destacar que el Banco Central alcanzó ya la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. En el primer trimestre, el principal reto estuvo relacionado con las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener el ritmo de compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin emplear mecanismos de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Al cierre de esta jornada, las reservas internacionales del BCRA alcanzaron los 49.001 millones, con una caída diaria de 199 millones de dólares.

