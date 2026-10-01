El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos meses, pero cerró septiembre con el menor volumen de 2026

PUBLICIDAD PUBLICIDAD EconomíaEl Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos meses, pero cerró septiembre con el menor volumen de 2026El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de divisas en dos meses, pero septiembre cerró con el menor monto adquirido en lo que va de 2026.POR REDACCIÓNHace 0 horasPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}