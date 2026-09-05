El Gobierno nacional elabora una normativa para reducir los costos financieros del sector comercial. La medida apunta directamente a quienes aceptan pagos con tarjeta de crédito en sus locales. El Banco Central lidera esta iniciativa para crear un mercado competitivo de descuento de cupones.

El objetivo es que los vendedores puedan adelantar el dinero que tienen previsto recibir por sus ventas concretadas. Esta herramienta funcionará con una lógica similar al descuento de facturas que ya utilizan las empresas. Las entidades bancarias tradicionales brindan un fuerte respaldo a esta nueva reglamentación oficial.

El actual sistema de cobros

Para aceptar pagos financiados, los comerciantes deben contratar una red que provee las terminales de cobro. Actualmente solo tres grandes empresas concentran más del noventa por ciento de este lucrativo mercado. Cuando un cliente abona, se generan comprobantes con fechas de vencimiento diferidas para el comercio.

El riesgo de incumplimiento recae de manera exclusiva sobre el banco emisor del plástico. El vendedor tiene garantizada la liquidación de los fondos aunque el consumidor no pague su resumen mensual. Por este motivo, las autoridades financieras consideran que el cupón es un instrumento sumamente seguro.

Competencia para bajar tasas

Los dueños de los locales acostumbran vender sus comprobantes para acelerar el ingreso de liquidez. El depósito del dinero puede demorar entre ocho y dieciocho días hábiles según el tamaño de la firma. Hoy esta transacción se realiza casi con exclusividad a través de las empresas proveedoras de las terminales.

El plan oficial busca desregular este circuito para que otros actores financieros ofrezcan tasas más bajas. Esta mayor competencia permitirá al vendedor acceder a mejores opciones y reducir su costo operativo. El ahorro generado podría traducirse en menores precios al público o una recuperación de la rentabilidad.

Posturas del sector financiero

Los bancos tradicionales muestran un gran interés por ingresar al negocio del descuento de cupones. Las autoridades de las asociaciones bancarias aseguran que esta apertura provocará una rápida caída de las tasas. Las instituciones buscan adquirir tanto sus propios comprobantes como los emitidos por empresas competidoras.

Por el contrario, las empresas adquirentes actuales oponen una fuerte resistencia a perder su exclusividad. Estas firmas verían mermados sus millonarios ingresos si se habilita la participación de nuevos jugadores. La iniciativa lleva varios meses de análisis técnico mientras el comercio aguarda su inminente implementación.