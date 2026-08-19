El calentamiento global expondrá a las personas de edad avanzada a incrementos de temperatura significativamente más peligrosos de lo proyectado hasta ahora. De acuerdo con una investigación realizada por expertos de la Universidad de Stanford, publicada este martes en la destacada revista The Lancet Planetary Health, los modelos previos sobre el impacto del clima extremo han subestimado sistemáticamente las consecuencias directas sobre la población de mayor edad.

Este hallazgo cobra una alarmante vigencia en un contexto donde regiones como Europa y Norteamérica experimentan veranos con registros de calor excepcionalmente elevados. El estudio se propuso evaluar con precisión hasta qué punto el aumento de la temperatura del planeta someterá a los ancianos a niveles térmicos intolerables entre el presente y el año 2100.

El factor de la humedad

La razón principal detrás de la subestimación de estos peligros radica en la utilización de un indicador meteorológico y fisiológico fundamental: la temperatura húmeda. Este parámetro no se limita a registrar el calor absoluto en el ambiente, sino que integra de forma combinada la temperatura real y el porcentaje de humedad del aire. Esto se debe a que una misma temperatura ambiente resulta mucho más peligrosa cuando se encuentra asociada a un clima más húmedo.

Históricamente, los umbrales de peligro asociados a la temperatura húmeda se habían medido analizando únicamente las respuestas fisiológicas de individuos jóvenes y sanos. Sin embargo, los estudios más recientes que han incorporado a personas de edad avanzada demuestran que los efectos dañinos del calor húmedo son sustancialmente mayores en este grupo vulnerable.

Al cruzar estas nuevas evidencias médicas con las proyecciones de envejecimiento de la población a escala global, los investigadores de Stanford concluyeron que el calor intolerable afectará a un volumen de personas mucho mayor del previsto, abarcando territorios más extensos y prolongándose por periodos de tiempo significativamente más largos.

Escenarios y desigualdad

Para ilustrar la magnitud de esta amenaza, los científicos desarrollaron modelos matemáticos con proyecciones específicas. Según estas estimaciones, si el calentamiento global logra limitarse a un aumento de 1,5°C en comparación con los registros de la era preindustrial para el año 2100, el 22% de la población mundial de más de 60 años sufrirá cada año una exposición continua a temperaturas peligrosas por más de un mes completo.

Cabe señalar que la exactitud de estos datos varía y depende directamente de las distintas decisiones metodológicas tomadas al elaborar cada modelo de simulación climática.

Acceso a recursos vitales

El estudio también pone de manifiesto que el riesgo de sufrir estas olas de calor no se distribuirá de forma equitativa en el planeta. Los autores de la investigación subrayan que los países enfrentados a un mayor peligro son precisamente aquellos donde gran parte de la población carece de los recursos económicos e infraestructura indispensables para resguardarse de las altas temperaturas.

Ante este panorama, los expertos de la Universidad de Stanford formularon un enérgico llamamiento internacional. Por un lado, exigen políticas públicas destinadas a facilitar el acceso equitativo a las tecnologías de refrigeración, como el aire acondicionado, especialmente en las regiones más pobres. Por otro lado, insisten en la imperiosa necesidad de acelerar y profundizar los esfuerzos para reducir de forma drástica las emisiones de carbono, atacando la causa raíz del calentamiento global antes de que sus efectos sobre los más indefensos se vuelvan irreversibles.