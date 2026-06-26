El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (Cigiaa) presentó formalmente ante el Honorable Consejo del Departamento de Hidráulica (DH) su 8º Informe Técnico de Coyuntura, un documento que plantea modernizar la gobernanza hídrica de San Juan mediante el fortalecimiento de los Organismos de Usuarios de Agua (OUA).

La iniciativa fue elevada para su análisis y discusión y sostiene que la provincia no necesita crear nuevas instituciones para afrontar la crisis hídrica derivada de la escasez de agua y la variabilidad climática. En cambio, propone completar un proceso de descentralización previsto hace más de ocho décadas y que nunca llegó a concretarse plenamente.

El informe, elaborado por los especialistas González Aubone, Baistella y Vita Serman, plantea que los usuarios deben asumir un papel más activo en la gestión del sistema de riego. Según el documento, quienes utilizan el recurso cuentan con un conocimiento directo del territorio que puede contribuir a una administración más eficiente, mientras que el Estado mantendría las funciones de planificación, regulación y control.

Los autores recuerdan que la Ley 886 de 1942, que creó el Departamento de Hidráulica, contemplaba la existencia de Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes como organismos descentralizados. Sin embargo, esas estructuras nunca alcanzaron autonomía jurídica, administrativa ni financiera y terminaron funcionando como dependencias estatales.

Una deuda institucional pendiente

El trabajo sostiene que la propuesta no constituye una innovación ajena a la historia sanjuanina, sino la recuperación de una tradición de gestión comunitaria del agua que tuvo fuerte presencia durante el siglo XIX.

Según el análisis, los procesos de centralización administrativa desarrollados durante el siglo XX redujeron gradualmente las atribuciones de los usuarios, concentrando las decisiones operativas en las delegaciones del Departamento de Hidráulica.

Por ello, el Cigiaa considera que consolidar los organismos de usuarios representa una deuda institucional pendiente y una herramienta necesaria para enfrentar los desafíos actuales vinculados al cambio climático y la creciente demanda de agua.

Más autonomía para los usuarios

La propuesta plantea transformar las actuales juntas en entes públicos no estatales con personería jurídica propia. Bajo este esquema, el Departamento de Hidráulica conservaría su rol rector, mientras que los organismos de usuarios asumirían la gestión operativa, el mantenimiento de la infraestructura y la distribución de caudales.

El modelo contempla una Asamblea General integrada por los usuarios, un Consejo Directivo elegido democráticamente y una Gerencia Ejecutiva profesionalizada, con el objetivo de combinar representación y capacidad técnica.

Además, se propone una integración progresiva de las actuales Delegaciones Departamentales del DH a las nuevas estructuras, aprovechando la experiencia del personal técnico existente y evitando superposiciones administrativas.

Acuíferos y facultades de control

Ante la creciente presión sobre las reservas subterráneas, el informe propone crear Comisiones de Aguas Subterráneas especializadas. Estos organismos colaborarían en el monitoreo de los niveles freáticos, el control de perforaciones y la promoción de tecnologías más eficientes para la extracción del recurso.

La iniciativa también prevé otorgar a las Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes facultades de policía administrativa para controlar turnos de riego, verificar caudales y aplicar sanciones menores por incumplimientos. Las infracciones más importantes seguirían bajo la órbita de la autoridad hídrica provincial.

Financiamiento y sostenibilidad

El informe advierte que la descentralización sólo será efectiva si existe autonomía financiera. Por ello propone que los organismos de usuarios administren directamente los recursos provenientes de tasas por servicios hídricos y contribuciones por mejoras.

Según el Cigiaa, la gestión local de estos fondos permitiría responder con mayor rapidez a las necesidades de mantenimiento de canales e infraestructura, además de fortalecer la corresponsabilidad de los regantes sobre el sistema.

Como antecedente, el documento menciona la experiencia de Perú, donde las juntas de usuarios participan activamente en la administración de la infraestructura de riego y en la planificación del uso agrícola del agua.

La conclusión del informe es que San Juan no necesita privatizar el recurso ni crear nuevas estructuras burocráticas, sino fortalecer la gobernanza hídrica mediante una distribución más eficiente de responsabilidades entre el Estado y los usuarios organizados.