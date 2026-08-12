El precio del cobre volvió a ubicarse cerca de sus máximos históricos, impulsado por las crecientes restricciones sobre la oferta mundial y las nuevas dificultades que enfrenta la cadena de suministro. El mercado del metal rojo atraviesa un escenario de creciente tensión debido a una combinación de interrupciones en grandes operaciones mineras, bajos niveles de disponibilidad de concentrado y una demanda que continúa firme.

Uno de los principales factores de incertidumbre es la situación de Grasberg, en Indonesia, una de las mayores minas de cobre del mundo. Operada por Freeport-McMoRan, la mina sufrió una interrupción que afectó de manera significativa sus perspectivas de producción. La recuperación de la operación se mantiene por debajo de los niveles previstos inicialmente, lo que agrega presión sobre un mercado que ya venía mostrando señales de escasez. Las estimaciones actuales apuntan a una recuperación gradual, con un retorno a la producción plena que se extendería hasta 2028.

La situación de Grasberg se suma a otros problemas registrados en importantes productores de cobre. Durante los últimos meses, distintas operaciones relevantes enfrentaron accidentes, interrupciones y menores niveles de producción, entre ellas El Teniente, de Codelco, en Chile, y también persisten las dificultades para recuperar completamente los niveles de producción en Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo.

Oferta cada vez más ajustada

Uno de los principales problemas para el mercado es la disponibilidad de concentrado de cobre, la materia prima que utilizan las fundiciones para producir cobre refinado. Los cargos de tratamiento —conocidos como treatment charges (TC)— se encuentran en niveles excepcionalmente bajos e incluso negativos en el mercado spot. Esta situación refleja la competencia entre las fundiciones por asegurarse concentrado en un contexto de crecimiento de la capacidad de procesamiento superior al incremento de la producción minera.

La presión sobre el suministro también se refleja en los inventarios. En China, las existencias sociales de cobre descendieron considerablemente desde los máximos registrados a comienzos de 2026. Al mismo tiempo, los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mostraron una evolución diferente, aunque el mercado continúa atento a la disponibilidad efectiva de metal para atender la demanda inmediata.

El aluminio también acelera

Mientras el cobre vuelve a acercarse a sus máximos, el aluminio registró una fuerte suba en los mercados internacionales. El comportamiento de ambos metales responde, aunque con características diferentes, a un escenario marcado por restricciones de oferta, incertidumbre comercial y una demanda vinculada a la transición energética y la electrificación. El aluminio también enfrenta limitaciones relacionadas con la producción y el suministro energético de las fundiciones.

En el caso del cobre, la demanda estructural continúa respaldada por sectores como redes eléctricas, energías renovables, almacenamiento, vehículos eléctricos y centros de datos vinculados con inteligencia artificial. Estos segmentos requieren grandes cantidades del metal y contribuyen a sostener el consumo incluso frente a un escenario económico global más incierto.

Un mercado que mira hacia el déficit

Las interrupciones en grandes minas están modificando las previsiones sobre el equilibrio mundial del cobre para 2026. El International Copper Study Group, por ejemplo, modificó su previsión y pasó de proyectar un superávit a contemplar un déficit para el mercado de cobre refinado durante 2026. Otras instituciones financieras proyectan desequilibrios todavía mayores.

Para los productores de cobre, el escenario representa una oportunidad de precios elevados, pero también un desafío: aumentar la oferta en un mercado donde desarrollar nuevas minas requiere años de inversión, permisos y construcción.