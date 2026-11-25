Los gremios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) definieron distintas medidas de fuerza para esta semana en rechazo al dictamen de mayoría del Presupuesto 2027, que la Cámara de Diputados tratará este jueves, y reclamaron definiciones al gobernador Marcelo Orrego y a los legisladores nacionales.

Mientras Sidunsj convocó a un paro total de 48 horas para el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, Adicus (alineada a Conadu Histórica) llamó a una medida de 24 horas para el miércoles 25, y Apunsj confirmó su adhesión a la jornada nacional del miércoles.

Desde Sidunsj señalaron a DIARIO HUARPE que el proyecto presupuestario deja afuera todo el contenido establecido en la Ley de Financiamiento Universitario -lo que, sostienen, impide recuperar salarios y garantizar el funcionamiento de las universidades públicas- y recordaron que el viernes 20 presentaron junto a la Intersindical San Juan un pedido de audiencia y una respuesta pública a Orrego sobre cómo votarán los diputados de su espacio, sin haber recibido convocatoria ni respuesta hasta el momento: "Antes de la sesión del jueves, el pueblo sanjuanino tiene derecho a saber de qué lado van a estar sus representantes".

En esa misma línea, la secretaria general Guadalupe Aguiar sostuvo: "Paramos 48 horas, miércoles y jueves, porque el Presupuesto 2027 que se trata en Diputados deja afuera la Ley de Financiamiento Universitario. Sin esos fondos, las universidades van a seguir otro año con salarios a la baja y sin recursos para funcionar".

Además, añadió: "Esperamos un acatamiento alto, como en los paros anteriores: la docencia sabe lo que está en juego", y advirtió: "Al gobernador Orrego le pedimos una audiencia y que diga públicamente cómo van a votar sus diputados. Hasta ahora no tuvimos respuesta. Si no acompañan, la comunidad universitaria de San Juan va a saber quién votó en contra de su universidad, y vamos a seguir el plan de lucha junto a CONADU".

La posición de Adicus

Por su parte, Edith Liquitay, secretaría general de Adicus, explicó a este medio, la convocatoria de su sector y el rechazo al proyecto presupuestario: "Sí, nosotros en realidad convocamos al paro solo por 24 horas el día 25 de noviembre". Sobre el financiamiento, afirmó: "Estamos en contra del proyecto que se ha presentado. Nosotros entendemos que el CIN públicamente declaró que el sistema de universidades nacionales necesita 11 billones de pesos y la propuesta de presupuesto 2027 contempla solo 6 billones. Y con un billón para que la Secretaría de Políticas Universitarias lo utilice a su gusto para hacer política. Entonces entendemos que es un presupuesto a la baja, que no es solo que los y las trabajadoras de las universidades nacionales tenemos una pérdida del 34,4%, sino que los presupuestos para el funcionamiento de las universidades no ha sido reforzado", sostuvo Liquitay.

Además, la referente gremial afirmó que el financiamiento universitario "está desactualizado desde abril del 2025 y va a la baja. Por eso, estamos en contra de ese presupuesto que no responde a las necesidades de las universidades".

En el plano legislativo y provincial, Liquitay apuntó contra la postura de diputados y del Ejecutivo sanjuanino: "Hay que exponer que ya la diputada Nancy Picón, por ejemplo, está de acuerdo con el proyecto. Cuando ella dijo que defendía las universidades nacionales, votar a favor de este presupuesto es atacar a las universidades nacionales y esos legisladores que prometieron defender, en este momento que están votando en contra. Es consecuente la alineación total del gobierno provincial con la Nación, con el objetivo de destruir la educación universitaria".

Al ser consultada sobre los beneficios políticos de esta alineación, expresó: "hasta el momento no se ha visto nada beneficioso para la provincia. No hay ningún beneficio. Los legisladores deberán explicar por qué apoyan este ataque y desfinanciamiento a la universidad pública".

La acción de los No Docentes

En tanto, Apunsj, el gremio que nuclea a los trabajadores y trabajadoras no docentes en la UNSJ, también expresó su postura y adhesión al paro en sus redes sociales oficiales: "nos sumamos a la jornada nacional de lucha en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad", junto con las consignas "No al Presupuesto Universitario 2027 que condena al desfinanciamiento a nuestras UUNN" y "Exigimos a las diputadas y diputados nacionales que asuman su responsabilidad institucional y garanticen el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario".

Por otro lado, este 26 de noviembre es el Día del Trabajador No docente, por lo consiguiente, contarán con un alto atacamiento en todas las dependencias de las Universidad Nacional de San Juan, incluyendo los institutos preuniversitarios.

Plan de Lucha: cómo sigue

Lo que queda en discusión en este momento es "cómo terminamos el año y cómo arranca o no arranca el ciclo lectivo 2027. En esa situación estamos. Si arrancan o no las clases es materia de debate de plenario de secretarios generales, de la mesa ejecutiva y del frente gremial a nivel nacional", anticipó Liquitay previendo que el próximo escenario de los futuros debates. Por último, la referente de Adicus, informó que se adhieren también a la marcha del 25N en contra de la violencia hacia las mujeres, con la concentración en Plaza 25 de Mayo a partir de las 18 hs.