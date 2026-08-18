El peronismo avanzará este martes en el Congreso con un nuevo frente de presión sobre el Gobierno de Javier Milei: el destino de los recursos recaudados mediante el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y su relación con el financiamiento de las rutas nacionales.

El tema será abordado en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que preside el legislador de Unión por la Patria Martín Aveiro. Allí se analizarán distintos proyectos, principalmente pedidos de informes al Poder Ejecutivo, y se pondrá bajo la lupa el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (SYSVIAL).

La discusión recobró fuerza luego de investigaciones periodísticas que cuestionaron la utilización de fondos vinculados al impuesto a los combustibles y la falta de ejecución de recursos destinados a infraestructura vial. Un informe de *LA NACIÓN* estimó que durante los primeros siete meses de 2026 no se distribuyeron $784.000 millones que, bajo determinados criterios de asignación, deberían haber terminado en obras viales y otros destinos vinculados a la infraestructura.

La oposición sostiene que existe una diferencia entre la recaudación del gravamen y los recursos efectivamente volcados al mantenimiento y recuperación de las rutas. En ese sentido, busca que Economía explique dónde están los fondos y cuál será su destino.

El Gobierno, por su parte, viene modificando el esquema impositivo y prorrogando o aplicando de manera gradual los aumentos correspondientes al ICL. El último decreto oficial dispuso un nuevo cronograma para los incrementos del impuesto sobre naftas y gasoil y justificó las decisiones en la necesidad de sostener un sendero fiscal considerado sostenible por el Ejecutivo.

La polémica también tiene un antecedente legislativo. El año pasado, gobernadores, sectores opositores y bloques dialoguistas impulsaron una iniciativa para eliminar el esquema fiduciario y avanzar con una distribución de los recursos vinculados al impuesto a los combustibles. Aquella discusión avanzó en el Senado, aunque finalmente no consiguió completar el trámite.

Ahora, el reclamo vuelve al Congreso con un argumento adicional: la situación de las rutas nacionales y la falta de obras se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre la Nación y las provincias.

El cuestionamiento opositor también se apoya en la pregunta sobre el destino concreto de los fondos. Una investigación publicada días atrás señaló que, ante una consulta sobre los recursos del impuesto, el vocero presidencial Adrián Ravier no precisó en qué instrumentos financieros se encontraban colocados ni cuándo serían aplicados al objetivo vial.

De esta manera, el peronismo buscará convertir el debate sobre los combustibles en una discusión más amplia sobre el manejo de los recursos públicos, el estado de las rutas y el vínculo financiero entre Nación y provincias.

La ofensiva parlamentaria no apunta solamente a obtener información. También busca colocar al Gobierno frente a la necesidad de explicar por qué los recursos asociados a un impuesto que tiene destinos específicos no se traducen, según la oposición, en un nivel equivalente de inversión vial.

El debate se da además en un momento en que la administración de Milei impulsa un nuevo esquema para las rutas nacionales, con mayor participación de concesionarios privados y transferencia de responsabilidades hacia las provincias. En ese contexto, el interrogante sobre qué ocurre con los fondos del impuesto a los combustibles suma una nueva presión política sobre la Casa Rosada.