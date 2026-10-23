El consumo masivo volvió a caer en septiembre y la recuperación de las ventas continúa sin consolidarse en Argentina. Según el último relevamiento de la consultora Scentia, las cantidades comercializadas disminuyeron 1,2% frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 1% respecto de agosto. Con estos resultados, el sector acumuló una caída del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.

El informe contempla las ventas en supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, farmacias, kioscos, comercios tradicionales y plataformas de comercio electrónico. Los datos reflejan un escenario desigual, en el que la mayoría de los canales físicos continúa mostrando dificultades para recuperar el nivel de actividad.

Aunque la contracción interanual de septiembre fue más moderada que la registrada en agosto, el resultado mensual volvió a ser negativo. La consultora también advirtió que la comparación entre ambos meses está condicionada por la diferencia en la cantidad de días y por la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Supermercados y mayoristas, entre los más afectados

Los autoservicios independientes encabezaron las bajas interanuales en septiembre, con una disminución del 3,7%. Detrás se ubicaron los mayoristas, que retrocedieron 3,4%, y los supermercados de cadena, con una caída del 2,6%.

En la comparación mensual, los números también fueron negativos para varios canales. Las ventas en mayoristas bajaron 6,7% frente a agosto, mientras que en supermercados la disminución llegó al 5,3%. Los autoservicios independientes, por su parte, registraron una retracción del 1,8%.

En contraste, algunos rubros lograron sostener resultados positivos. El comercio electrónico creció 30,5% interanual en septiembre y acumuló una suba del 35,3% en los primeros nueve meses del año. Las farmacias también avanzaron, con un incremento interanual del 8,8% y una mejora acumulada del 1%.

Los kioscos y comercios tradicionales mantuvieron sus ventas sin variaciones frente a septiembre de 2025, aunque registraron una mejora del 2,3% respecto de agosto.

Qué productos perdieron más ventas

La caída no afectó de la misma manera a todos los productos. Los perecederos registraron el retroceso interanual más pronunciado en septiembre, con una baja del 10,2%. También disminuyeron las ventas de bebidas sin alcohol, un 8%; productos de desayuno y merienda, un 5,2%; bebidas con alcohol, un 4,2%; y artículos de higiene y cosmética, un 3,1%.

En el acumulado anual, las mayores caídas se observaron en productos perecederos, con una contracción del 10,5%, y bebidas sin alcohol, con un retroceso del 7,7%. Los productos de desayuno y merienda acumularon una baja del 5,2%.

Sin embargo, hubo excepciones. La categoría de alimentación registró una suba interanual del 1,7% en septiembre, mientras que los productos impulsivos crecieron un 4%.

Otro relevamiento también mostró una contracción

Los datos de Scentia coincidieron con otro relevamiento privado de NielsenIQ, que registró una caída interanual del 5,8% en el consumo durante el bimestre agosto-septiembre de 2026. En el acumulado anual, esa medición mostró una contracción del 1,3%.

Según ese informe, las bebidas fueron uno de los segmentos más afectados, con una disminución del 9,8%. Los alimentos retrocedieron 3,2%, mientras que los productos de cuidado personal y limpieza bajaron 4%.

Aunque las consultoras utilizan metodologías y períodos de medición diferentes, ambos relevamientos reflejan dificultades para consolidar una recuperación del consumo masivo en el país.