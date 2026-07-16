El consumo privado volvió a mostrar señales de debilidad en junio y extendió una tendencia negativa que ya lleva siete meses consecutivos. Según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de los hogares registró una caída del 1,1% interanual, mientras que en la medición desestacionalizada descendió 1,2% respecto de mayo.

Con este resultado, el consumo acumuló una retracción del 1,7% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado.

Los rubros más afectados

El informe muestra un comportamiento dispar entre los distintos segmentos del consumo.

La mayor caída correspondió a los bienes semidurables, categoría que incluye principalmente indumentaria y calzado, con un descenso del 3,8% interanual.

Los bienes durables también retrocedieron, con una baja del 1,2%, mientras que los servicios recreativos se mantuvieron prácticamente sin cambios frente a junio de 2025.

El consumo masivo fue el único que mejoró

El único rubro que mostró una evolución positiva fue el consumo masivo, que creció 1,1% interanual, convirtiéndose en el principal dato favorable del relevamiento.

Dentro de esa categoría se destacó el aumento del consumo de carne porcina, que avanzó 3,9%. En cambio, el consumo de carne vacuna cayó 13,5%, mientras que el de carne aviar retrocedió 8%.

Por su parte, las ventas de combustibles disminuyeron 2,4% respecto del mismo mes del año anterior.

Motos en alza y autos en baja

En el segmento de bienes durables volvió a sobresalir el crecimiento del patentamiento de motocicletas, que aumentó 42,3% interanual.

En contraste, el patentamiento de automóviles registró una caída del 13,7%.

También mostraron retrocesos otros indicadores vinculados al consumo de bienes. Los despachos de cemento en bolsa descendieron 5%, mientras que la facturación de electrodomésticos cayó 11,6%.

Menos consumo en restaurantes y supermercados

El informe también reflejó una menor actividad en los sectores vinculados al consumo cotidiano.

Las ventas en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires disminuyeron 3,7%, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas.

En los centros comerciales, las ventas de ropa y calzado retrocedieron 7,2%, mientras que las compras en supermercados mostraron una baja aún más pronunciada, del 13,8%.

También cayó el uso del crédito

Los indicadores relacionados con el financiamiento y la recaudación también evidenciaron un menor nivel de actividad.

Durante junio, la recaudación del IVA, medida a precios constantes, cayó 4,2% interanual.

A su vez, las compras con tarjeta de crédito disminuyeron 5,2%, mientras que los préstamos personales retrocedieron 2,2%, reflejando un menor dinamismo en el consumo financiado.

El informe de la Universidad de Palermo muestra así que, pese a algunas mejoras puntuales en el consumo masivo, el gasto de los hogares continúa atravesando un escenario de retracción que ya se extiende por siete meses consecutivos.