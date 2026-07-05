El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en junio. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas del segmento pyme registraron una caída del 1,3% mensual, lo que confirma la persistencia de un escenario recesivo en el comercio.

Si bien en la comparación interanual se observó una leve suba del 0,9% a valores constantes, el dato mensual expone con mayor claridad el comportamiento real del consumo, que no logra consolidar una recuperación sostenida.

Con estos resultados, el primer semestre del año cerró con una retracción acumulada del 2,5%, reflejando un mercado interno debilitado y un consumidor que continúa priorizando gastos esenciales por sobre bienes no urgentes.

El informe señala que el leve repunte interanual estuvo influenciado por factores puntuales como el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el movimiento comercial asociado al Mundial de fútbol, que generaron un impacto transitorio en algunos rubros.

Sin embargo, ese impulso no alcanzó para revertir la tendencia general. La medición desestacionalizada marcó un retroceso frente a mayo, lo que confirma que el consumo sigue dependiendo de estímulos puntuales y no de una recuperación estructural.

En este contexto, los comerciantes consultados por CAME describieron un escenario de estabilidad frágil. Más de la mitad sostuvo que su situación no mejoró respecto al año anterior, mientras que un importante porcentaje continúa considerando que no es un momento adecuado para invertir.

Por rubros, el desempeño fue dispar. Algunos sectores lograron leves mejoras, pero otros continuaron en terreno negativo, afectando el promedio general del comercio minorista.

De esta manera, el dato de junio vuelve a encender alertas sobre la evolución del consumo en el país, que todavía no logra salir de una fase de estancamiento prolongado y mantiene en tensión a las pequeñas y medianas empresas.

Los rubros que crecieron y los que retrocedieron

El informe de CAME indicó que cuatro de los siete sectores relevados lograron cerrar junio con números positivos.

Las mayores subas correspondieron a Perfumería, con un crecimiento del 9,5%, seguida por Farmacia (5,4%), Alimentos y bebidas (2,9%) y Textil e indumentaria (1,9%).

En contrapartida, continuaron en terreno negativo Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

Otro dato destacado fue el crecimiento del comercio electrónico. Las ventas online de los comercios con locales físicos aumentaron 16,7% en comparación con junio del año pasado y mostraron una mejora mensual desestacionalizada del 4,1%.

Pese a estos indicadores, CAME advirtió que el consumo continúa siendo selectivo y depende en gran medida de promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios. Además, señaló que el incremento de los costos fijos y la mayor competencia de productos importados siguen afectando la rentabilidad de los comercios, que mantienen una postura prudente y sin expectativas de expansión en el corto plazo.