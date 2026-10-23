El diputado por el departamento de Jáchal, Miguel Vega, presentó formalmente en la Cámara de Diputados de San Juan el proyecto de ley destinado a la protección integral del acuífero Pampa del Chañar.

La iniciativa legislativa, identificada como el Expediente 2643 y orientada a la modificación de la Ley 1999-L, toma como eje central el resguardo de la cuenca hídrica frente a cualquier actividad que pudiera alterar el ciclo hidrológico en la región.

La presentación fue concretada este jueves mediante un pedido de incorporación sobre tablas en la sesión ordinaria del cuerpo legislativo, cumpliendo con el anuncio que el propio legislador jachalero había adelantado en este medio el pasado 8 de septiembre de 2026.

Un reclamo social e institucional sostenido durante años

La llegada de este texto al recinto sanjuanino es el resultado directo de un prolongado trayecto marcado por múltiples peticiones, reclamos y denuncias impulsados durante años por diversos sectores de la comunidad, asambleas ciudadanas y autoridades locales.

Entre los antecedentes fundamentales que sostienen la propuesta figura la aprobación unánime de la Ordenanza 3172 en el Concejo Deliberante de Jáchal durante el período 2024, una iniciativa impulsada y acompañada de manera conjunta por los seis concejales de los bloques de Producción y Trabajo y del Justicialismo.

A este respaldo institucional previo se suman las históricas acciones de la Asamblea Jáchal No Se Toca, las presentaciones e investigaciones del periodismo local como las realizadas por este medio, el proyecto de la Poligonal elaborado por el concejal José Codorniú, y las solicitudes expresas vertidas por la Iglesia Católica a través de la Parroquia San José de Jáchal, liderada por el padre Gustavo Vaca, junto a la Comisión Arquidiócesana de Justicia y Paz del arzobispado sanjuanino y el movimiento Laudato Si'.

Fundamentos técnicos y las declaraciones del diputado en el recinto

Durante su locución en el recinto al solicitar la incorporación del proyecto sobre tablas, Vega enfatizó que la propuesta responde de manera directa a la solicitud del municipio y de las entidades comunitarias: "La incorporación de esta ley obedece a la aprobación y al pedido del honorable Concejo Deliberante de Jáchal ya que a través de la ordenanza 3172 que fue votada por unanimidad, solicitan a esta cámara que esta ordenanza se convierta en una ley provincial". Asimismo, el parlamentario departamental hizo especial hincapié en el acompañamiento de las organizaciones sociales y eclesiásticas que vienen peticionando por la preservación de los recursos naturales del departamento.

El legislador apoyó técnicamente el proyecto en los informes elaborados por el Instituto Nacional de Agua y Cuencas (INA-CRAS) y la UNSJ, los cuales advierten sobre la imperiosa necesidad de preservar el ecosistema hídrico. En ese sentido, Vega remarcó ante sus pares en la Cámara: "Es imprescindible proteger el acuífero de Pampa del Chañar resguardando la cuenca de toda actividad que modifique el ciclo hidrológico en la misma".

Del mismo modo, el representante jachalero subrayó la trascendencia vital de la zona para el abastecimiento de la población local, al manifestar que "es la única fuente de agua dulce que tiene el departamento de Jáchal, donde más del 50% de la población se abastece de este acueducto".

Tramitación en comisiones y consenso político

Tras obtener el estado parlamentario correspondiente durante la sesión ordinaria, la propuesta legislativa fue derivada formalmente a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Medio Ambiente para su detallado análisis, evaluación de antecedentes y posterior debate en el recinto.

De cara a las discusiones que se llevarán a cabo en el ámbito de las comisiones técnicas, Vega apeló a la trascendencia y transversalidad del pedido social, señalando que "la protección de la cuenca hídrica del Pampa del Chañar traspasa toda posición política y debe ser común a todos protegerla porque es la única fuente de agua dulce para todos los jachaleros".

Con la incorporación del Expediente 2643 a las comisiones, la iniciativa aguarda la elaboración de los dictámenes correspondientes para ser tratada y votada por el pleno del cuerpo legislativo.