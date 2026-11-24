El dólar volvió a subir en Argentina y alcanzó nuevos máximos nominales en las distintas franjas del mercado cambiario. Este martes 24 de noviembre, el tipo de cambio mayorista llegó a $1.593, mientras que la cotización para la venta al público alcanzó los $1.615 en el Banco Nación.

La divisa mayorista avanzó $13, equivalente a un 0,8%, mientras que el dólar minorista subió $20, un 1,3%. En tanto, el dólar blue aumentó $15 y se ubicó en $1.690, mientras que el contado con liquidación se mantuvo cerca de los $1.800.

De acuerdo con el análisis publicado por Infobae, el movimiento respondió a una combinación de presiones internas, factores estacionales y condiciones externas. Entre los elementos que explican la suba aparecen el atraso cambiario, la devaluación del real brasileño, la incertidumbre política y la búsqueda de cobertura por parte de inversores y empresas.

Los ocho factores que presionan sobre el tipo de cambio

Uno de los principales factores es el atraso cambiario, ya que el dólar mayorista acumulaba una suba nominal del 9,5% durante 2026, frente a una inflación cercana al 28% en casi once meses. Esa diferencia alimenta las expectativas de una corrección del tipo de cambio, pese al superávit comercial que mantiene la economía argentina.

Otro elemento es la situación de Brasil, donde la devaluación del real llevó al dólar a acercarse a los seis reales. Según el informe, durante el último mes la divisa estadounidense subió un 17% en el país vecino, un movimiento que también impactó en el mercado cambiario argentino.

El tercer factor es la búsqueda de cobertura ante la caída de los bonos soberanos y el aumento del riesgo país, que superó los 1.100 puntos básicos. En ese escenario, inversores y empresas buscan resguardar sus posiciones en moneda extranjera.

La incertidumbre política y financiera también influye sobre las decisiones del mercado, en particular por las dudas acerca de la continuidad del programa económico y las perspectivas electorales de 2027. A esto se suman factores externos, como la expectativa de mayores tasas de interés en Estados Unidos y la baja de los precios de materias primas como la soja y el petróleo.

Reservas, tasas y demanda de fin de año

El sexto elemento señalado es el estancamiento de las reservas internacionales del Banco Central, que permanecen en torno a los 49.000 millones de dólares desde hace más de tres meses. A eso se agrega el calendario de vencimientos de deuda en moneda extranjera previsto para 2027 y las expectativas sobre la capacidad de compra de divisas del organismo.

También influye la competencia entre el rendimiento de las inversiones en pesos y la evolución del dólar. El análisis sostiene que, ante la expectativa de que la divisa supere la inflación y las tasas de interés en noviembre, aumenta la demanda de cobertura cambiaria.

Por último, aparece la estacionalidad de fin de año, un período en el que suele crecer la demanda de dólares para cobertura, viajes y vacaciones. La combinación de estos ocho factores explica la presión sobre el tipo de cambio y el cambio de tendencia observado durante noviembre.