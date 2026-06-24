El dólar oficial volvió a subir este miércoles y alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026. La cotización mayorista cerró en $1.479 para la venta, tras sumar $7,50 en la jornada y completar siete ruedas consecutivas al alza. Con este movimiento, la divisa acumula un incremento superior al 5% durante junio.

La escalada cambiaria se produce en un contexto marcado por una desaceleración en las compras de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y una menor expectativa de ingreso de dólares por la finalización de la cosecha gruesa, un factor que históricamente reduce la oferta de moneda extranjera durante el segundo semestre.

El tipo de cambio mayorista alcanzó así su valor más elevado desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había llegado a $1.482. A pesar de esta suba, todavía se mantiene lejos del techo de las bandas cambiarias, ubicado actualmente en $1.797,67.

Qué pasó con los distintos dólares

Mientras el dólar oficial avanzó en el mercado mayorista, las demás cotizaciones mostraron movimientos dispares.

En el Banco Nación, el dólar minorista cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Esto llevó al denominado dólar tarjeta a ubicarse en $1.943,50.

Por su parte, el dólar blue registró una suba de $15 y finalizó en $1.520 para la venta. En contraste, los dólares financieros operaron con leves bajas: el MEP cerró en $1.502,64 y el contado con liquidación (CCL) en $1.551,93.

Los contratos de dólar futuro también reflejaron expectativas de mayores incrementos para los próximos meses. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista finalizará junio cerca de los $1.483 y alcanzará los $1.653 hacia fines de año.

El Banco Central redujo el ritmo de compras

En paralelo, el Banco Central mantuvo su tendencia compradora, aunque a una velocidad considerablemente menor.

Durante la semana adquirió apenas 70 millones de dólares: 50 millones el lunes y 20 millones el martes, la cifra diaria más baja desde principios de marzo.

A pesar de esta desaceleración, las compras netas acumuladas por la entidad monetaria durante 2026 ya superan los 10.900 millones de dólares.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas mostraron una caída de 38 millones de dólares y finalizaron en 47.469 millones. Entre los factores que explicaron la baja se destacó la caída del precio internacional del oro, además de movimientos negativos en algunas de las monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Expectativa para el segundo semestre

Los analistas siguen de cerca la evolución del mercado cambiario de cara al segundo semestre, un período en el que suele disminuir la liquidación de exportaciones agrícolas.

La combinación entre una menor oferta de divisas, el avance del dólar oficial y la moderación de las compras del Banco Central genera atención en los mercados, que monitorean de cerca la evolución del tipo de cambio y las reservas en los próximos meses.