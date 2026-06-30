El dólar oficial inició la semana con una nueva suba y registró su segundo incremento consecutivo, alcanzando su valor más alto en lo que va de 2026. En el mercado mayorista, la divisa se ubica en torno a los $1.480 para la venta, mientras que en el Banco Nación cotiza en $1.500, acercándose a un nuevo máximo nominal.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial acumula en junio un incremento superior al 5%, lo que lo convierte en el mayor avance mensual en casi un año. A pesar de esta aceleración, el dólar mayorista aún se mantiene por debajo del pico registrado el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482, y lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, actualmente ubicado en $1.805,38.

Durante la última semana, la divisa había sumado una suba de $16, tras un salto previo de $33, en un contexto de mayor volatilidad en el mercado cambiario. El volumen operado en la última rueda superó los USD 817 millones, reflejando una mayor actividad en el segmento oficial.

En tanto, el dólar minorista promedia los $1.498,22 según el relevamiento del Banco Central, mientras que el dólar tarjeta se ubica en torno a los $1.943,50, en línea con los impuestos aplicados al consumo en moneda extranjera.

Factores detrás de la suba

El movimiento alcista del dólar responde a una combinación de factores externos e internos que modificaron el escenario financiero de las últimas semanas.

En el plano internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, generó presión sobre las monedas emergentes, incluida la Argentina.

A nivel local, el mercado atraviesa el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que reduce el ingreso de divisas. Al mismo tiempo, factores estacionales como el pago del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores incrementaron la demanda de dólares.

Los analistas también señalan una corrección del tipo de cambio luego de varios meses de relativa estabilidad frente a la inflación, sumado a movimientos técnicos como el desarme de posiciones en pesos y una mayor actividad en el mercado de futuros.

En este contexto, el dólar continúa mostrando una tendencia alcista que mantiene la atención del mercado financiero y genera expectativas sobre su evolución en las próximas semanas.