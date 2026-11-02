El estratega de Lula visitó a Cristina Kirchner y Massa rumbo a 2027

Cristina Kirchner y Sergio Massa mantuvieron reuniones este lunes 2 de noviembre con André Janones, uno de los principales referentes de la estrategia electoral que permitió la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Los encuentros se desarrollaron en Buenos Aires y estuvieron centrados en las herramientas de comunicación política y la posibilidad de fortalecer una alternativa opositora a Javier Milei para las elecciones presidenciales de 2027.

El diputado brasileño llegó acompañado por Chico Kertész y Rafael Marroquim, dos especialistas en comunicación que participaron de la campaña de Lula. Los tres se reunieron con la expresidenta en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Previamente, los dirigentes brasileños visitaron a Sergio Massa en sus oficinas de avenida del Libertador. Allí intercambiaron experiencias sobre la campaña electoral de Brasil y las estrategias digitales utilizadas para movilizar votantes y organizar a los seguidores del presidente brasileño.

Las reuniones se produjeron mientras el peronismo busca definir su estrategia para enfrentar a Milei en 2027. Sin embargo, no trascendió ningún acuerdo formal de asesoramiento ni una definición sobre quién encabezará la eventual fórmula presidencial opositora.

Quién es André Janones, el estratega electoral de Lula

André Janones es un diputado federal brasileño del partido Rede Sustentabilidade, que alcanzó notoriedad por su participación en la campaña digital de Lula.

Su principal aporte fue la creación del denominado Ejército de Lula, una estructura de comunicación y movilización mediante redes sociales y grupos de WhatsApp que buscó mantener el contacto directo con los votantes.

Según informó el diario brasileño Folha de S.Paulo, la iniciativa reunió a más de 10,5 millones de seguidores y se convirtió en una de las herramientas destacadas de la campaña presidencial.

La estrategia despertó el interés de dirigentes argentinos que buscan adaptar parte de esa experiencia al escenario político nacional, especialmente en materia de comunicación digital y participación de militantes.

Cristina Kirchner volvió a hablar de una candidatura en 2027

La visita de los asesores brasileños coincidió con una entrevista de Cristina Kirchner publicada por The Washington Post, en la que no descartó regresar a la competencia electoral.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió la expresidenta al ser consultada sobre la posibilidad de presentarse nuevamente a la Presidencia.

Sin embargo, actualmente se encuentra inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, como consecuencia de la condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Su defensa presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aunque ese organismo no tiene facultades para anular directamente una sentencia judicial argentina.

Massa y el desafío de unificar al peronismo

Por su parte, Sergio Massa continúa vinculado a las conversaciones para construir un frente opositor que pueda competir contra el oficialismo en las elecciones 2027.

El dirigente del Frente Renovador, derrotado por Milei en el balotaje de 2023, aparece entre los posibles candidatos presidenciales junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La discusión dentro del peronismo todavía comprende la definición de liderazgos, la conformación de alianzas y el mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

En ese contexto, el encuentro con Janones representa un acercamiento a la experiencia electoral brasileña, aunque por ahora no implica la incorporación oficial de sus asesores a una campaña argentina.