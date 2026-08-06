El fin del fraccionamiento en origen alarma a la vitivinicultura de San Juan

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, retomó su impulso a un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica, que vuelve a poner en guardia a un sector histórico y relevante de la economía provincial. Dentro del paquete normativo, el Ejecutivo nacional propone la derogación de la Ley 23.149 de Fraccionamiento en Origen, una medida que encendió las alarmas en el sector agroindustrial.

La norma fue sancionada en setiembre de 1984 y obliga a que todo el vino argentino sea envasado exclusivamente en la jurisdicción productora de la uva; en nuestro caso, en San Juan. Durante más de cuatro décadas, sirvió para garantizar la trazabilidad del producto y estimular el asentamiento de plantas embotelladoras, fábricas de vidrio e imprentas en las zonas de cosecha.

Actualmente, la propuesta impulsada por Sturzenegger forma parte del megaproyecto de ley ómnibus elaborado por el Poder Ejecutivo. Los borradores de la iniciativa y sus alcances ya circulan en despachos oficiales, escritorios de empresarios y medios de comunicación. Y se estima que ingresará próximamente al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo.

En San Juan, ¿qué impacto puede tener?

En San Juan, la posibilidad de enviar vino a granel en camiones cisterna hacia grandes centros urbanos -como sucedía hace décadas- generó un inmediato rechazo en el frente productivo. Las entidades han a advertio que el traslado del envasado fuera de la provincia implicaría "la pérdida directa de valor agregado", afectando a las pymes embotelladoras y a la cadena de suministros industriales.

La Asociación de Viñateros Independientes, en particular, ha fijado una postura crítica contra la flexibilización de los controles de trazabilidad, argumentando que dejar sin efecto el fraccionamiento en origen pone en riesgo la identidad de la producción regional. Por su parte, la Federación de Viñateros de San Juan cuestionó la desprotección a la que se expone al pequeño viñatero frente a los grandes grupos logísticos del país.

Federico Sturzenegger quiere derogar la ley. José Octavio Bordón fue el creador en 1984.

Asimismo, desde la Mesa Vitícola de San Juan y diversos sectores de la producción primaria señalaron que permitir la salida masiva a granel presionará aún más a la baja el precio pagado por el kilo de uva, transfiriendo la rentabilidad desde las fincas sanjuaninas hacia las plantas industriales instaladas cerca del Puerto de Buenos Aires o la Pampa Húmeda.

Los números que mueve el vino

La vitivinicultura representa un motor socioeconómico importante para la provincia. Con aproximadamente 40.000 hectáreas cultivadas, San Juan genera el 20% de la producción nacional de vid y concentra el polo exportador de mosto concentrado y uva de mesa más importante del país.

Según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, el cultivo de la uva y la elaboración del vino demandan entre 72 y 73 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas, superando ampliamente a los granos extensivos. En la provincia, la actividad sostiene un entramado vital para la economía familiar: