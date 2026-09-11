El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el crecimiento de la morosidad en Argentina no representa, por el momento, una amenaza significativa para la estabilidad del sistema financiero. El organismo reconoció el aumento de los atrasos en los pagos de los hogares, pero destacó la solidez con la que cuentan los bancos para absorber eventuales pérdidas.

“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”, sostuvo Julie Kozack, vocera del FMI.

Según los últimos datos oficiales citados por el organismo, la irregularidad de los pagos alcanzó el 7,7% del total de los préstamos. El indicador es todavía más elevado entre los créditos destinados a las familias: supera el 12% en las tarjetas de crédito y el 16% en los préstamos personales, niveles que se encuentran entre los más altos de las últimas dos décadas.

Por qué el FMI considera que el sistema está sólido

Uno de los principales argumentos del organismo es el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos. Kozack señaló que representa alrededor del 8% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción que consideró baja frente a la de otros países de América Latina.

A esto se suma la situación de las entidades financieras. Según la funcionaria, los bancos mantienen buenos niveles de capitalización y liquidez y cuentan con previsiones que cubren más del 85% de los préstamos en situación de incumplimiento.

El diagnóstico coincide con los informes del Banco Central, que durante 2026 destacó los elevados niveles de cobertura, capital y liquidez del sistema financiero. En abril, por ejemplo, las previsiones cubrían el 87,6% de la cartera irregular.

El pedido de profundizar el crédito

Más allá del aumento de la morosidad, el FMI consideró necesario ampliar el acceso al financiamiento en Argentina. Kozack señaló que el sistema bancario local todavía es relativamente pequeño y planteó que profundizar el mercado de crédito permitiría canalizar el ahorro hacia inversiones y nuevas oportunidades.

El organismo también valoró los avances del Gobierno en materia de estabilización, especialmente la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la recuperación de la actividad económica.

Sin embargo, marcó desafíos para los próximos meses. Entre ellos, mencionó la necesidad de fortalecer las reservas internacionales, reducir los riesgos de financiamiento y mantener el equilibrio fiscal para mejorar la capacidad de la economía argentina frente a eventuales shocks externos.

El BCRA también destacó la fortaleza del sistema

El Banco Central sostuvo en su informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2026 que el sistema financiero continuó funcionando de manera ordenada y sin disrupciones.

Si bien reconoció una mayor materialización del riesgo de crédito y un aumento de los indicadores de morosidad, remarcó que los bancos mantienen elevados niveles de previsiones y capital. Por eso, los ejercicios de sensibilidad realizados por el organismo muestran una capacidad de resistencia relativamente alta frente a escenarios adversos.