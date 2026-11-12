El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno argentino que continúe acumulando reservas y fortalezca la capacidad de la economía para enfrentar la volatilidad de los mercados financieros. La recomendación fue realizada este jueves 12 de noviembre por la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante su habitual conferencia de prensa.

“Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria”, expresó la vocera. Además, señaló que la Argentina logró avances significativos en el proceso de estabilización macroeconómica y destacó que la inflación continúa en descenso.

La evaluación del organismo sobre la economía

Kozack valoró los resultados en materia de disciplina fiscal y señaló que el país pasó de una situación de déficit a una de superávit. También destacó que la acumulación de reservas superó los objetivos establecidos en el programa acordado con el organismo.

En relación con la volatilidad de los mercados, el FMI recomendó no dar una importancia excesiva a las fluctuaciones de corto plazo. Sin embargo, consideró que ese escenario refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo la resiliencia económica de la Argentina.

La revisión del acuerdo y el desembolso pendiente

Durante la conferencia, la portavoz también se refirió a la tercera revisión del acuerdo con el país y al desembolso previsto por unos 900 millones de dólares. En ese punto, evitó precisar cuándo el directorio ejecutivo del organismo analizará formalmente el avance del programa.

Kozack explicó que el equipo técnico mantiene una estrecha colaboración con las autoridades argentinas y que está ultimando la documentación necesaria para presentar la revisión al directorio. El entendimiento técnico ya fue alcanzado, pero todavía resta la aprobación formal.

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de 20.000 millones de dólares. El programa contempla compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de metas económicas.