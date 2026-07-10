El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la inflación en la Argentina continuará desacelerándose durante los próximos años hasta ubicarse por debajo del 10% hacia fines de 2028, siempre bajo un escenario de continuidad de las políticas fiscales y monetarias vigentes.

La estimación fue presentada durante la actualización de julio de las Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook, WEO), donde el organismo también ratificó sus previsiones de crecimiento para la economía argentina.

Durante la presentación del informe, la vicedirectora del Departamento de Investigaciones del FMI, Petya Koeva Brooks, destacó la continuidad del proceso de desinflación y señaló que el organismo espera que el índice de precios al consumidor continúe reduciéndose en los próximos años.

"Se prevé que la inflación alcance el 25% para finales de 2026, y se espera que la estricta política fiscal y las continuas mejoras en el marco y las operaciones monetarias respalden la convergencia de la inflación hacia un dígito para finales de 2028", afirmó la funcionaria.

El informe también mantiene sin cambios las previsiones de crecimiento para la economía argentina. El FMI proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará un 3,5% durante 2026 y un 4% en 2027, impulsado por una recuperación de la inversión, la construcción y las exportaciones del sector primario.

El organismo consideró que la actividad económica se acelerará durante el resto del año y destacó que la Argentina logró sostener sus perspectivas de crecimiento, a diferencia de revisiones anteriores que habían sido afectadas por el impacto económico de la guerra en Medio Oriente.

Panorama mundial

En el plano internacional, el FMI redujo levemente su proyección de crecimiento global. Ahora espera que la economía mundial avance un 3% en 2026 y un 3,4% en 2027, cifras inferiores al promedio registrado durante 2024 y 2025.

Según el organismo, la desaceleración responde principalmente al impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente, aunque parte de ese efecto negativo fue compensado por el crecimiento asociado al desarrollo y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

El informe también advierte sobre una interrupción en el proceso global de desaceleración de los precios. El FMI proyecta que la inflación mundial aumente del 4,1% registrado en 2025 al 4,7% durante 2026, antes de volver a moderarse hasta el 3,9% en 2027.

Entre los factores que explican esa revisión al alza aparecen el incremento de los precios internacionales de la energía y los alimentos. En ese sentido, el organismo estima que el petróleo promediará 89 dólares por barril durante este año, un valor superior al previsto en su informe de abril.

Los riesgos que observa el FMI

El organismo internacional también identificó una serie de riesgos que podrían afectar la evolución de la economía mundial en los próximos años. Entre ellos mencionó una posible escalada del conflicto en Medio Oriente, una mayor fragmentación del comercio internacional y una eventual corrección brusca en las acciones de empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Finalmente, el Fondo reiteró la necesidad de que los bancos centrales mantengan políticas orientadas a preservar la estabilidad de precios y que los gobiernos fortalezcan sus cuentas fiscales para enfrentar un contexto internacional todavía marcado por la incertidumbre económica.