El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció un megaplan para la construcción de viviendas y explicó que comenzó la firma de contratos con empresas constructoras para avanzar con 2.240 viviendas, distribuidas en 30 nuevos barrios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El mandatario comunicó la novedad a través de sus redes sociales y destacó que el proyecto busca ampliar las posibilidades de acceso a la casa propia y generar actividad para el sector de la construcción.

“Este lunes comenzamos a firmar contratos de obra con las constructoras para construir 30 nuevos barrios, 2.240 viviendas”, expresó Orrego. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa administrativa para los proyectos habitacionales.

El plan se inscribe en el programa de infraestructura que el Gobierno provincial proyectó financiar con el Bono San Juan, la emisión de deuda internacional por US$600 millones. Los fondos están destinados a inversiones públicas y el componente habitacional forma parte de una cartera más amplia, que también contempla obras viales, hídricas, de saneamiento y energéticas. Por eso, el monto total del bono corresponde al conjunto de proyectos y no exclusivamente a la construcción de las viviendas.

El camino para obtener ese financiamiento comenzó en junio de 2026, cuando Orrego envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta US$600 millones. La iniciativa fue aprobada el 4 de junio con 23 votos a favor y 12 en contra. La autorización permitió a la Provincia avanzar con distintas alternativas de financiamiento para ejecutar obras de infraestructura.

El 24 de septiembre, San Juan concretó la colocación del Bono San Juan por US$600 millones en el mercado internacional. La operación recibió ofertas por US$1.037 millones de 67 fondos e inversores y se cerró con una tasa de cupón anual del 9,55%, con vencimiento en 2035. La emisión fue presentada por el Gobierno como una herramienta para sostener inversiones públicas en distintas áreas, incluida la política habitacional.

Con el inicio de la firma de los contratos, la gestión provincial busca avanzar hacia la ejecución de los nuevos barrios. La construcción de viviendas requiere la intervención de empresas, trabajadores y proveedores de materiales y servicios, por lo que el avance del plan también representa una expectativa de actividad para el sector constructor. El desarrollo de estas obras se suma a la planificación de infraestructura con la que la Provincia busca sostener la inversión pública y ampliar la respuesta a distintas necesidades habitacionales.

En su publicación, Orrego no precisó la ubicación de cada barrio ni el cronograma de inicio de las obras. Tampoco incluyó detalles sobre inscripción, requisitos para los aspirantes o modalidad de adjudicación de las viviendas, cuestiones que deberán ser comunicadas por los organismos responsables a medida que avance el programa.

El gobernador vinculó el alcance del programa con la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional y con la generación de empleo. “Esto significa que más de 2.000 familias tendrán su sueño de casa propia, también significa más obras, trabajo y oportunidades”, sostuvo.

Orrego presentó la medida como parte de una estrategia de desarrollo que combina infraestructura y acceso a la vivienda. “Así construimos el San Juan del futuro con hechos concretos que mejoran la calidad de vida de nuestras familias sanjuaninas”, concluyó.