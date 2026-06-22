El presidente Javier Milei autorizó al Ministerio de Economía a avanzar en la toma de créditos por hasta US$5000 millones con bancos internacionales, en una medida orientada a garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda del país y fortalecer el programa financiero diseñado por el Gobierno. La decisión fue formalizada a través de un decreto y se enmarca en la estrategia oficial para obtener financiamiento a tasas más convenientes que las disponibles actualmente en los mercados.

La operación prevé la obtención de préstamos con entidades financieras del exterior respaldados por garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito. Entre ellos figuran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), instituciones que vienen acompañando el proceso de refinanciamiento impulsado por el equipo económico.

El objetivo principal de los fondos será afrontar los próximos vencimientos de deuda soberana sin recurrir a una utilización significativa de las reservas internacionales. Según la planificación oficial, parte de esos recursos servirán para cubrir compromisos con bonistas y garantizar liquidez para los pagos previstos durante 2026 y comienzos de 2027.

La decisión llega pocos días después de que el Banco Mundial aprobara una garantía por US$2000 millones para facilitar el acceso de la Argentina a financiamiento privado en mejores condiciones. A ello se sumó otra garantía del BID destinada a respaldar nuevas operaciones de crédito y mejorar el acceso del país a los mercados internacionales.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que este esquema permitirá reducir el costo financiero de la deuda, extender plazos de pago y disminuir riesgos de refinanciación. Además, remarcan que el respaldo de organismos internacionales constituye una señal de confianza hacia el programa económico impulsado por la administración de Milei.

La autorización también forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Tras varios años de dificultades para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables, el Gobierno busca aprovechar la mejora en algunos indicadores macroeconómicos y el respaldo de los organismos multilaterales para reconstruir su perfil financiero.

Los préstamos contemplados tendrían plazos de hasta seis años y períodos de gracia para el pago de capital, una estructura que permitiría aliviar las necesidades financieras inmediatas y distribuir los vencimientos en un horizonte más amplio.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa negociando con bancos internacionales los detalles de las operaciones. La expectativa oficial es que los recursos permitan atravesar sin sobresaltos los compromisos de deuda previstos para los próximos meses y fortalecer la estabilidad financiera del país.