El Gobierno de Javier Milei consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, luego de aceptar modificaciones solicitadas por los bloques aliados. La iniciativa quedó en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados y el oficialismo apunta al jueves 12 de noviembre para avanzar con su tratamiento.

La propuesta busca reforzar la protección de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur y establecer mayores sanciones contra quienes desarrollen actividades de explotación sin autorización. Sin embargo, su alcance generó cuestionamientos tanto entre sectores de la oposición como desde Estados Unidos, lo que obligó a introducir cambios para reunir los apoyos necesarios.

Uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con las penalidades previstas para empresas vinculadas con actividades económicas ilegales en las Islas Malvinas. La administración de Donald Trump había manifestado su preocupación por las posibles consecuencias sobre compañías estadounidenses.

Frente a esos planteos, La Libertad Avanza aceptó limitar las sanciones a empresas operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en esos negocios. Además, quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión que mantengan vínculos indirectos con las compañías.

Los principales cambios que aceptó el Gobierno

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Presidente de la Nación y tendrá participación de funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.

El organismo tendrá facultades para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad, además de evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía, minería, telecomunicaciones, hidrocarburos y actividades espaciales.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó la posibilidad de convocar a gobernadores y autoridades legislativas cuando los temas tratados lo requieran. También aceptó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, encargada de supervisar las decisiones adoptadas por el nuevo organismo.

En materia penal, la iniciativa contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, bajo órdenes o financiamiento de Estados extranjeros, desarrollen campañas destinadas a interferir en procesos electorales o manipular la opinión pública.

La nueva redacción establece que estas conductas deberán responder a acciones organizadas, clandestinas, engañosas o ilícitas. Asimismo, excluye expresamente de esa figura a las actividades periodísticas, académicas y diplomáticas desarrolladas conforme a la legislación.

Pese a las modificaciones, algunos legisladores aliados mantienen diferencias sobre determinados artículos y anticiparon que podrían reclamar nuevos cambios antes de la votación definitiva.

Cuándo se trataría la Ley Malvinas

Con el dictamen conseguido, el oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto de Diputados el jueves 12 de noviembre. No obstante, la fecha todavía es tentativa y podría modificarse por la actividad parlamentaria prevista durante la semana de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Libertad Avanza deberá continuar las negociaciones para garantizar los votos necesarios, ya que el respaldo obtenido en las comisiones no asegura la aprobación del proyecto en el recinto.