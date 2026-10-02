El Gobierno nacional busca reducir las tensiones con la Iglesia católica después de las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien advirtió que el papa León XIV llegará a una Argentina atravesada por la crisis económica y las divisiones sociales. Sus palabras generaron malestar en algunos sectores de la Casa Rosada, que intentan evitar nuevos conflictos antes de la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, García Cuerva sostuvo que el Papa encontrará un país golpeado por las dificultades económicas, la pobreza y la polarización política. El arzobispo también cuestionó el clima de confrontación que, según su diagnóstico, atraviesa la sociedad argentina.

Las declaraciones no tuvieron una recepción uniforme dentro del Ejecutivo. Según informó TN, algunos funcionarios consideran que las palabras del religioso podrían anticipar nuevas diferencias entre el Gobierno y la Iglesia, mientras que otros descartan que la visita papal derive en un enfrentamiento político.

La principal preocupación de un sector del oficialismo está relacionada con la recorrida que León XIV realizará por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La actividad coincidirá con el debate parlamentario sobre el nuevo régimen de Discapacidad, una cuestión que todavía genera diferencias dentro del propio Gobierno.

El debate por Discapacidad, en el centro de la preocupación

El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, pero todavía existen desacuerdos sobre algunos aspectos de la iniciativa, especialmente en relación con su financiamiento, alcance y redacción definitiva.

Las diferencias motivaron una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el diputado Nicolás Mayoraz y la funcionaria María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de acercar posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto.

Entre los puntos que se encuentran bajo discusión figuran las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, la compatibilidad de las prestaciones con los ingresos laborales y la aplicación del nomenclador.

En este contexto, algunos integrantes del Ejecutivo temen que una eventual controversia por los recursos destinados a las personas con discapacidad coincida con la llegada del Papa y concentre la atención durante su visita al Cottolengo.

Sin embargo, otros funcionarios consideran que León XIV priorizará un mensaje pastoral vinculado con la unidad, el diálogo y la solidaridad, sin realizar cuestionamientos directos a las políticas del Gobierno.

La agenda de León XIV en Argentina

El pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Su agenda también contempla un encuentro institucional con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Para coordinar su llegada, el Gobierno nacional creó una unidad especial encargada de organizar las actividades oficiales y los operativos correspondientes.

Mientras avanzan los preparativos, la Casa Rosada intentará mantener separadas las negociaciones legislativas sobre Discapacidad y la relación institucional con la Iglesia. El objetivo es evitar que las diferencias políticas interfieran en el desarrollo de la visita papal.