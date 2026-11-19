El Gobierno de Javier Milei consiguió dictamen de mayoría en el Senado para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Sin embargo, para reunir los apoyos necesarios, debió introducir modificaciones en el proyecto original de reforma electoral, entre ellas retirar las listas colectoras. La iniciativa obtuvo 11 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.

La definición llegó después de varias horas de negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y sectores dialoguistas. La principal resistencia estaba vinculada con la posibilidad de habilitar listas colectoras, un mecanismo que permitía que distintas fuerzas políticas acompañaran una misma candidatura presidencial con listas legislativas propias.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, confirmó que el Gobierno decidió retirar ese punto para destrabar el acuerdo. "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista", sostuvo al explicar el cambio.

De esta manera, el oficialismo consiguió superar el mínimo de diez firmas que necesitaba para emitir el despacho de mayoría. El respaldo llegó de seis legisladores libertarios, tres radicales y dos senadores peronistas disidentes.

Qué cambios incluye la reforma electoral

El punto principal del proyecto es la suspensión de las PASO durante 2027. La medida no implica su eliminación definitiva, sino que busca dejar sin efecto las primarias para el próximo calendario electoral. En caso de aprobarse, los partidos políticos deberán definir sus candidatos de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y los reglamentos de las alianzas.

La iniciativa también contempla modificaciones en el sistema de financiamiento y publicidad electoral. Entre ellas, establece una reducción del 5% al 2,5% del tiempo de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para la difusión de campañas políticas.

Otro de los aspectos incluidos es la incorporación de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo las condiciones y plazos previstos en el proyecto.

Además, el texto propone cambios en la elección de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y en la organización de los debates presidenciales, que quedarían concentrados en una eventual segunda vuelta electoral.

Cuándo se tratará la suspensión de las PASO en el Senado

Con el dictamen conseguido, el Gobierno apunta a llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. Sin embargo, todavía necesita reunir los votos para convertirlo en ley.

En el Senado, el oficialismo requiere al menos 37 votos para aprobar la iniciativa, mientras que posteriormente deberá conseguir el respaldo de la Cámara de Diputados.

Las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores serán determinantes para el futuro de la reforma. Aunque el dictamen representa un avance para la administración de Milei, la suspensión de las primarias de 2027 todavía depende de la aprobación de ambas cámaras del Congreso.