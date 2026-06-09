El Gobierno provincial puso en marcha un ambicioso esquema de obra pública que busca dinamizar la economía local y dar respuesta al déficit habitacional. Tras la sanción de la ley que permite el financiamiento mediante bonos, el Ministerio de Infraestructura comenzó a diagramar lo que denominan un "megaplan" de construcción. La pieza central de este proyecto es la edificación de 30 barrios, cuyas ubicaciones ya en la mente de las autoridades y se distribuirán de manera federal en gran parte del territorio sanjuanino.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, destacó que los equipos técnicos ya están trabajando a contrarreloj para concretar los llamados a licitación.

"Desde el área de Infraestructura venimos trabajando en todos estos proyectos, este megaplan que anunció el gobernador. Estamos ajustando toda la parte técnica para empezar el llamado a licitación", explicó el funcionario. Perea confirmó que el número de complejos habitacionales está cerrado: "son 30 barrios que ya están confirmados".

Transparencia y sistema de adjudicación

Uno de los puntos clave del anuncio es la metodología de entrega de las viviendas. Para garantizar la equidad, el ministro fue tajante al asegurar que no habrá adjudicaciones directas. "Va a ser todo por sorteo. Absolutamente todo por sorteo", enfatizó Perea, aclarando que esta modalidad también regirá para el plan de operatoria individual del IPV.

Para facilitar el control ciudadano, el Ministerio de Economía y el de Infraestructura implementarán el Sistema de Gestión de Obras Publicas (Sigop):

"Cada una de las obras del financiamiento va a haber una página donde todos los ciudadanos van a poder ingresar, van a poder chequear en tiempo y forma el plan de avance y en qué se está invirtiendo esto", detalló el ministro sobre la plataforma que brindará transparencia a la ejecución de los fondos públicos.

En cuanto a la construcción, la provincia evalúa diversificar los métodos para agilizar los tiempos. "Hay dos sistemas constructivos que están muy de moda, que es el sistema tradicional y el sistema liviano rápido. Así que estamos trabajando, terminando de ajustar eso", adelantó el titular de Infraestructura.

Financiamiento y obras viales

Además de los nuevos barrios, el plan contempla la reactivación de obras que habían quedado paralizadas o con financiamiento incierto. Tal es el caso de La Ramada, un proyecto de Procrear que se encuentra en una etapa avanzada.

Los poryectos se financiaran al 100% con recursos provinciales a través de la nueva Ley de Financiamiento recientemente aprobada, aunque el gobernador Orrego continúa gestionando fondos externos ante organismos como el BID y la CAF para proyectos de gran envergadura. Entre estas obras estratégicas se encuentran la Ruta 20 y la continuación de la Ruta 40 en su sector sur.