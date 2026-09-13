El Gobierno nacional enviará este lunes al Congreso dos proyectos considerados centrales para su agenda política y económica: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, orientada a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La presentación de ambas iniciativas se producirá luego de una semana compleja para el oficialismo en el Congreso, marcada por derrotas legislativas y dificultades para reunir apoyos en temas estratégicos. Con estos proyectos, la Casa Rosada buscará recuperar protagonismo parlamentario y reinstalar los ejes de su gestión en el debate público.

El Presupuesto 2027 será la principal herramienta económica del Ejecutivo para el próximo año y estará alineado con los lineamientos impulsados por el presidente Javier Milei. Entre sus pilares figuran el déficit cero, un marco fiscal de mediano plazo y la identificación de riesgos económicos que puedan afectar la estabilidad macroeconómica.

Las claves del Presupuesto 2027

Según los lineamientos adelantados por el Ministerio de Economía, el proyecto prevé una desaceleración de la inflación y un incremento real de la recaudación impulsado por la recuperación de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Además, el Gobierno ratificará su política de reducción de la carga tributaria con el objetivo de mejorar la competitividad del sector privado y fomentar inversiones. También proyecta una mejora gradual en indicadores sociales como empleo, pobreza e indigencia.

Como parte de la negociación política en el Congreso, el texto incorporará obras reclamadas por gobernadores aliados y sectores dialoguistas. Entre ellas figuran proyectos viales, acueductos, sistemas de saneamiento y plantas potabilizadoras distribuidas en distintas provincias.

Sin embargo, desde el Ejecutivo aclaran que la inclusión de estas obras no implica necesariamente su ejecución inmediata ni un financiamiento total por parte del Estado nacional.

Una nueva iniciativa sobre Malvinas

Junto al Presupuesto, el Congreso recibirá el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y ampliar las sanciones contra empresas extranjeras que desarrollen actividades económicas sin autorización del país.

La propuesta ya no se limitará exclusivamente a la explotación hidrocarburífera. El nuevo esquema abarcará otras actividades productivas realizadas en el archipiélago, ampliando el alcance de las penalidades previstas por la legislación vigente.

El proyecto también se vincula con la estrategia oficial para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. En ese marco, el Gobierno impulsa el desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, concebida como un centro logístico clave para operaciones en la región y como puerta de acceso a la Antártida.

El desafío político del oficialismo

La llegada de ambos proyectos al Congreso se produce después de que el oficialismo enfrentara dificultades para frenar iniciativas opositoras en Diputados y no lograra reunir los respaldos necesarios para avanzar con cambios en la Ley de Biocombustibles en el Senado.

Por eso, el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la ley vinculada a Malvinas será una prueba relevante para medir la capacidad de negociación del Gobierno y el respaldo que conserva entre sus aliados parlamentarios de cara al cierre del año legislativo.