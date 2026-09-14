El presidente Javier Milei afronta una semana decisiva en el Congreso, con el objetivo de recuperar terreno parlamentario luego de una serie de reveses legislativos. La Casa Rosada prepara el envío del Presupuesto 2027 y, en paralelo, del proyecto vinculado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El Presupuesto deberá ser presentado antes del 15 de septiembre, tal como establece el calendario legislativo. El Gobierno mantiene como principal premisa el equilibrio fiscal, una condición que anticipa negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas por los recursos destinados a las provincias y la obra pública.

Qué propone el proyecto por Malvinas

La otra iniciativa que llegará al Congreso es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por Milei en su mensaje por cadena nacional.

El proyecto contempla medidas para reforzar la estrategia argentina frente a la explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno también busca endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La iniciativa se conoce en medio de la escalada diplomática por el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas que rodean al archipiélago. En los últimos días, varias empresas internacionales de servicios petroleros se alejaron del proyecto tras las medidas anunciadas por el Gobierno argentino.

El desafío será conseguir apoyo en Diputados

Con ambos proyectos en el Congreso, el oficialismo deberá iniciar negociaciones para conseguir los votos necesarios para avanzar.

En el caso de Malvinas, la Casa Rosada ya analiza una reunión con bloques aliados y sectores dialoguistas para explicar los alcances de la iniciativa y ordenar su tratamiento parlamentario.

El escenario será especialmente importante para el Presupuesto 2027, ya que su aprobación requerirá acuerdos con gobernadores y legisladores de distintos espacios. Para el Gobierno, se trata de una de las principales herramientas para definir las prioridades económicas y fiscales del próximo año.