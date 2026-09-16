El Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo este miércoles a la Cámara de Diputados. La iniciativa, anunciada por Javier Milei a comienzos de septiembre, reúne distintas medidas vinculadas con la política argentina sobre las Islas Malvinas y la protección de los recursos nacionales.

Según informó TN, el texto quedó cerrado después de varias jornadas de trabajo y durante la madrugada todavía se realizaban modificaciones en el articulado. El proyecto será cargado en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo antes de su remisión al Congreso.

Qué contempla el proyecto

La propuesta está organizada en alrededor de seis títulos y reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad. Entre los principales ejes aparecen un régimen de sanciones económicas para determinadas actividades vinculadas con las islas y mecanismos destinados a reforzar la protección de los intereses argentinos.

El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen para la protección de infraestructura crítica y marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima. Estos puntos habían sido anticipados por el Gobierno cuando Milei anunció la iniciativa el 3 de septiembre.

La iniciativa busca ampliar las herramientas legales disponibles frente a empresas que desarrollen actividades relacionadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. En los últimos días, el Gobierno ya había iniciado acciones contra compañías vinculadas con proyectos de exploración petrolera en la zona.

El camino en el Congreso

El proyecto ingresará primero a la Cámara de Diputados, donde deberá comenzar el proceso de análisis legislativo. El oficialismo anticipó que buscará explicar el contenido de la iniciativa a bloques aliados y dialoguistas antes de su tratamiento.

La Casa Rosada prevé mantener reuniones con representantes del PRO, la UCR y otros espacios federales para presentar los detalles del proyecto y avanzar en acuerdos sobre su recorrido parlamentario.

La propuesta, por el momento, no constituye una ley vigente. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento y aprobación por parte del Congreso.