El Gobierno explica a diputados el acuerdo con Vicuña por US$250 millones

El Gobierno de San Juan comenzó este viernes a explicar ante diputados provinciales los detalles del Acta Compromiso firmado con Vicuña Argentina S.A., que contempla un aporte anticipado de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en la provincia.

La reunión comenzó a las 8:30 en el Salón de Usos Culturales de la Legislatura y forma parte del recorrido legislativo que inició el convenio, firmado el pasado 5 de agosto. El expediente ya fue ingresado formalmente a la Cámara de Diputados y girado a las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería.

En el encuentro participan el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Qué se tratará durante la reunión

La exposición del Ejecutivo está destinada a brindar información a los legisladores sobre los aspectos económicos, financieros, legales y vinculados con las obras incluidos en el acuerdo con Vicuña Argentina.

Uno de los principales puntos será el mecanismo mediante el cual se realizará el aporte de hasta US$250 millones. Según explicó el ministro Juan Pablo Perea, los fondos comenzarían a estar disponibles a partir de diciembre de 2026 y serían administrados mediante un fideicomiso bajo control del Estado provincial.

Los desembolsos de la empresa se realizarían a medida que avance la ejecución de las obras y contra los certificados correspondientes.

“Es un aporte único, no reembolsable y tampoco compensable”, sostuvo Perea al referirse a las características del desembolso previsto en el convenio.

Las obras que contempla el acuerdo

Otro de los ejes que analizarán los diputados será el destino de los recursos. Entre las obras mencionadas aparece la intervención de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Albardón-San Roque, además de proyectos de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.

El Ejecutivo buscará explicar también cómo se instrumentará la ejecución y certificación de los trabajos contemplados en el entendimiento.

El nuevo esquema para calcular las regalías

Durante la presentación también se abordará el mecanismo establecido para el cálculo de las regalías mineras.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó que el acuerdo toma como referencia el valor de facturación de la producción, en lugar del tradicional valor boca mina.

Según el funcionario, este esquema permitiría mejorar los ingresos de la provincia derivados de las regalías. “Aproximadamente un 3% sobre el valor de facturación equivale a 4,2, 4,3 o hasta 4,5 de valor boca mina”, señaló.

Qué viene después

Una vez finalizada la exposición de los funcionarios, el expediente continuará su análisis en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería. Allí los legisladores deberán revisar el contenido del Acta Compromiso y sus anexos antes de que el proyecto pueda avanzar hacia su eventual tratamiento en el recinto.

El convenio establece un plazo de 60 días corridos desde su firma, realizada el 5 de agosto, para obtener la aprobación legislativa.

Dato complementario: el acuerdo entre la Provincia y Vicuña Argentina contempla un aporte anticipado de hasta US$250 millones para infraestructura, mientras que el Ejecutivo sostiene que se trata de un desembolso extraordinario que será administrado mediante un fideicomiso bajo control estatal.