La incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete ya comenzó a reflejarse en la dinámica política del Gobierno nacional. A pocos días de asumir el cargo, el funcionario encabezó una reunión en Casa Rosada con los principales referentes parlamentarios del Pro, un gesto que evidenció la reactivación del diálogo entre el oficialismo y el partido fundado por Mauricio Macri.

El encuentro reunió a los presidentes de los bloques del Pro en el Congreso, Cristian Ritondo, en Diputados, y Martín Goerling, en el Senado. También participó Eduardo "Lule" Menem, uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei y pieza clave en el armado político de La Libertad Avanza.

La foto no pasó inadvertida. Santilli conoce de cerca a la dirigencia del Pro y el año pasado trabajó junto a Ritondo en la construcción de la alianza electoral entre La Libertad Avanza y el partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, una experiencia que ambos sectores pretenden profundizar con vistas a las elecciones de 2027.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el eje de la conversación fue la agenda parlamentaria para el segundo semestre. "Analizamos la agenda parlamentaria y los desafíos que tenemos por delante", señaló el diputado nacional, cuyo bloque de 12 legisladores resulta determinante para que el oficialismo consiga aprobar proyectos en la Cámara baja.

El dirigente también ratificó el respaldo político del Pro a las principales reformas impulsadas por el Gobierno. "Tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina", afirmó.

La reunión también marcó un cambio respecto de las tensiones que habían surgido semanas atrás por el caso Manuel Adorni. Aquel episodio había dejado al Pro en una posición incómoda: mientras sus diputados decidieron no dar quórum para la sesión convocada en Diputados, los senadores del espacio impulsaban una postura diferente desde la Cámara alta.

Con Santilli como interlocutor, el vínculo entre ambas fuerzas volvió a mostrar señales de coordinación política y legislativa.

Esa sintonía también se refleja en la agenda de proyectos para lo que resta del año. Días atrás, el bloque del Pro presentó sus prioridades legislativas, que coinciden en gran medida con las iniciativas promovidas por la Casa Rosada, entre ellas la reforma de la Ley de Salud Mental, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma electoral.

Si bien el espacio mantiene diferencias puntuales respecto de la eliminación de las PASO y pretende que Ficha Limpia tenga un tratamiento independiente, la reunión en Casa Rosada dejó un mensaje político claro: la llegada de Santilli al Gabinete no solo modificó el organigrama del Gobierno, sino que también comenzó a recomponer el puente con uno de sus principales aliados parlamentarios, una relación clave para sostener la gobernabilidad y proyectar futuros acuerdos electorales.