El Ministerio de Economía dio un paso arriesgado tras el fracaso de la política oficial que buscaba incentivar a los argentinos a "retirar los dólares del colchón" para reactivar el circuito económico.

A través de una medida publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional comenzó a fomentar el endeudamiento en moneda extranjera de las pequeñas y medianas empresas.

Mediante la Resolución 94/2026, el ministro Luis Caputo impuso una modificación de fondo en el régimen de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) —entidades especializadas en emitir avales para que las PyMEs accedan a financiamiento con tasas más bajas—.

La nueva normativa habilita formalmente a las SGR a ofrecer garantías para préstamos en dólares a empresas que no generan divisas. Históricamente, esta opción estaba prohibida para evitar el denominado "descalce financiero" (cuando los ingresos de una firma son en pesos, pero sus obligaciones locales están dolarizadas). El peligro de esta dinámica es directo: ante cualquier eventual devaluación del peso, las deudas se tornan inmediatamente impagables.

El dato clave de la resolución: Las SGR podrán comprometer en avales en dólares hasta el 50% de su Fondo de Riesgo Disponible (el capital destinado a responder por las empresas ante los prestamistas).

La única medida de protección contemplada en la resolución es la obligación de que los fondos de riesgo afectados a estas garantías en moneda extranjera se encuentren invertidos en activos de esa misma denominación.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta salvedad no neutraliza el riesgo de fondo: si las PyMEs caen en cesación de pagos por no poder afrontar la cotización del dólar, el impacto arrastrará directamente a las SGR, que deberán hacerse cargo de pasivos que sus estructuras actuales no podrían soportar en un escenario de devaluación masiva.

El escenario base ya es complejo para el sector productivo, incluso sin movimientos bruscos en el tipo de cambio:

15% es la tasa de mora actual entre las PyMEs que tomaron créditos respaldados por el sistema de SGR, según datos de la Secretaría PyME.

10% era el índice de morosidad registrado en septiembre del año pasado, lo que demuestra una curva claramente ascendente.

Con un piso de incumplimiento elevado y en pleno crecimiento, la apertura al crédito en moneda extranjera para empresas sin capacidad de fuego en dólares enciende las alarmas en el entramado productivo y financiero de las pequeñas y medianas empresas.

Concretamente, se habilita a las SGR a ofrecer garantías para préstamos en dólares a pymes que no facturan en esa moneda. Esta posibilidad no estaba permitida para evitar el llamado “descalce”, que es cuando los ingresos son en pesos, pero las deudas están en otras monedas. El riesgo es evidente: una devaluación del peso tornaría impagables esas deudas.