El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió la definición de proveedores locales, al permitir que empresas constituidas y domiciliadas en Argentina sean consideradas dentro de esa categoría, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital. Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.

La medida también introduce modificaciones en los plazos de inversión para determinados proyectos, habilita operaciones societarias sin perder los beneficios del régimen y actualiza las condiciones para computar el ingreso de divisas provenientes del exterior. Según los fundamentos oficiales, las adecuaciones buscan precisar disposiciones de la reglamentación y facilitar el desarrollo de las inversiones adheridas.

Qué cambia para los proveedores locales

Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor local, que hasta ahora generaba restricciones vinculadas a la composición del capital de las empresas. Con la nueva reglamentación, podrán acceder a esa condición las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas.

La modificación también alcanza a las personas humanas que tengan domicilio fiscal en Argentina y presten servicios o provean bienes destinados a proyectos adheridos al RIGI. En el caso de los bienes, deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el Mercosur.

Cambios en las inversiones y las sociedades

El decreto establece una fecha límite única para que los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo alcancen el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto. Esa fecha deberá ajustarse a las prácticas del sector correspondiente y se diferenciará de los compromisos previstos para cada etapa.

Además, se habilita la compraventa de acciones, cuotas o participaciones de empresas adheridas al régimen sin que esas operaciones impliquen la pérdida de los beneficios obtenidos. Sin embargo, el monto de esas adquisiciones no podrá computarse como inversión para cumplir con el mínimo exigido por la ley.

Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos también podrán ceder participaciones o incorporar nuevos integrantes. Para hacerlo, deberán informar la operación a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días de su inscripción y cumplir con los requisitos establecidos, mientras que el organismo tendrá 30 días para formular objeciones.

Cómo se modifica el ingreso de dólares

Otro de los puntos incorporados por el decreto está vinculado con el acceso al mercado de cambios para los proyectos que utilizan el beneficio relacionado con los cobros de exportaciones. A partir de la modificación, también podrán computarse las divisas aportadas o ingresadas mediante endeudamiento externo por accionistas directos o indirectos y otros integrantes vinculados al proyecto.

Para que esos fondos sean considerados, deberán destinarse efectivamente al desarrollo de la inversión y contar con registros contables que permitan garantizar su trazabilidad. De esta manera, el Gobierno amplió los mecanismos contemplados para acreditar el ingreso de divisas dentro del RIGI.