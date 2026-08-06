El Gobierno profundizó el ajuste del gasto público durante julio, cuando el gasto primario devengado alcanzó los $10,9 billones y registró una caída real interanual del 8,9%, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Se trata de la mayor reducción real interanual registrada en lo que va de 2026. En los primeros siete meses del año, el gasto primario devengado acumuló $77,7 billones, lo que representa una disminución real del 3,2% frente al mismo período de 2025.

El ajuste no tuvo el mismo impacto sobre todos los componentes del presupuesto. Mientras algunos rubros aumentaron en términos reales, otros registraron fuertes caídas, particularmente las transferencias destinadas a provincias y municipios y a universidades nacionales.

Qué diferencia hay entre gasto devengado y pagado

El IARAF utiliza dos criterios para analizar la ejecución presupuestaria.

El gasto devengado representa los compromisos asumidos por el Estado, independientemente de que hayan sido efectivamente abonados. En cambio, el gasto pagado contabiliza los desembolsos que efectivamente realizó la administración pública.

La diferencia entre ambos conceptos constituye la denominada deuda flotante del Estado.

En julio, mientras el gasto devengado cayó 8,9% real interanual, el gasto efectivamente pagado disminuyó 2,5%.

Jubilaciones en alza y fuerte caída de fondos para provincias

El ajuste mostró diferencias importantes según el destino de los recursos.

De los 12 principales rubros del gasto, cuatro registraron aumentos reales interanuales durante julio.

Las mayores subas correspondieron a otras transferencias al sector privado, con un incremento del 23,5%; bienes de uso, que aumentaron 11,2%; y bienes de consumo, con una suba del 2,7%.

También crecieron las jubilaciones y pensiones, principal componente del gasto nacional, que registraron un aumento real del 2,3%.

En el otro extremo, las mayores reducciones se observaron en las transferencias a universidades nacionales, que se desplomaron un 99%; las transferencias al exterior, con una baja del 74%; y los fondos destinados a provincias y municipios, que cayeron 61,4%.

Qué pasó entre enero y julio

Si se toma todo el período comprendido entre enero y julio, el informe muestra que solo cuatro de los 12 componentes principales del gasto aumentaron en términos reales.

El mayor crecimiento correspondió a los activos financieros, con una suba del 100%. Le siguieron otras transferencias al sector privado, que aumentaron 37,5%, y jubilaciones y pensiones, con un incremento real del 2,4%.

En cambio, las transferencias a provincias y municipios registraron una reducción real del 61,8%. También disminuyeron los bienes de uso, un 38,3%, y las transferencias al exterior, un 32%.

Julio fue el mes de mayor ajuste

De los siete meses transcurridos de 2026, en cinco se registraron caídas reales interanuales del gasto primario devengado.

Julio fue el período con la mayor contracción y provocó que la reducción acumulada se profundizara: pasó del 2,27% al cierre de junio al 3,21% al finalizar julio.

En cuanto al gasto ejecutado bajo el criterio de caja, es decir, el efectivamente pagado, la baja fue menor. En julio disminuyó 2,5% real interanual, mientras que durante los primeros siete meses acumuló una caída del 3,1%.

Según el IARAF, el gasto pagado volvió a retroceder en julio después de dos meses consecutivos de aumentos reales. Desde febrero, el ritmo de reducción acumulada se había ido moderando hasta ubicarse en torno al 3,08% al cierre de julio.