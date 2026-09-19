El Gobierno modificó sus proyecciones de inflación y reconoció, en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, que la desaceleración de los precios llevará más tiempo del previsto. El nuevo escenario oficial calcula una inflación de 29% para el cierre de 2026 y de 18% para 2027, mientras que la llegada a un nivel de un dígito quedó proyectada para 2029.

La nueva proyección para los próximos años

El Presupuesto 2027 elevó de manera significativa las estimaciones que habían sido presentadas un año atrás. Para 2027, el Gobierno había calculado una inflación de 5,9%, pero ahora proyecta 18%. Para 2028, la previsión pasó de 3,7% a 10%. Recién en 2029 el IPC interanual perforaría los dos dígitos, con una estimación cercana al 6%.

La diferencia también aparece en la estimación para este año. El Presupuesto 2026 había previsto una inflación de 10,1% para 2026, mientras que el nuevo cálculo oficial la ubica en 29%. La actualización modifica así el sendero de desinflación planteado anteriormente.

El Gobierno mantiene su objetivo de desacelerar

La inflación continúa siendo uno de los ejes del programa económico junto con el equilibrio fiscal y el control monetario. En ese marco, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, había señalado días atrás: “Hay que estar tranquilos, que manteniendo el orden fiscal y monetario, es cuestión de tiempo que la inflación va a converger a niveles internacionales”.

Furiase también había planteado que el índice podría perforar el 1% mensual durante los próximos meses o en 2027. “Esperamos que en los próximos meses o durante 2027 la inflación logre perforar el piso del 1% a 1,5% mensual”, había afirmado.

Sin embargo, las cifras incorporadas al Presupuesto muestran un horizonte más extenso para alcanzar una inflación anual de un solo dígito. El documento mantiene la intención de continuar con una trayectoria descendente, aunque con una velocidad menor a la proyectada anteriormente.

Qué esperan los analistas

Las estimaciones privadas también muestran diferencias respecto del escenario oficial. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectaban una inflación de 30% para diciembre de 2026 y de 20,5% para 2027, por encima del 18% previsto por Economía.

El dato de agosto, en tanto, fue de 1,7% mensual, según el INDEC, y representó el registro más bajo de los últimos 14 meses. Para septiembre, la mediana del REM ubicó la inflación mensual en 1,8%, mientras que para octubre estimó 1,7% y para noviembre 1,6%.

Las causas que mencionan los economistas

El director de C&T, Camilo Tiscornia, señaló que existen factores internos y externos que pueden dificultar una reducción más rápida. “Todavía en muchos ítems de la canasta, como educación y salud, hay un proceso de indexación. Hay una tendencia a indexar con la inflación pasada y eso complica la baja total”, explicó.

Por su parte, el economista Gonzalo Carrera sostuvo: “Existe un proceso de inercia inflacionaria muy fuerte, ya que muchos contratos indexados miran la inflación pasada, que es similar a la actual. Entonces, eso propaga mayor inflación futura”.

A esos factores se suma el escenario internacional. Tiscornia mencionó el aumento del petróleo y de materias primas, mientras que Carrera señaló el impacto de los precios internacionales sobre distintos sectores de la economía.

Con el nuevo Presupuesto, el Gobierno mantiene como objetivo la desaceleración de los precios, pero extiende hasta 2029 el horizonte para alcanzar una inflación anual de un solo dígito.