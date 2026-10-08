PUBLICIDAD PUBLICIDAD Economía > Modificación fiscalEl Gobierno reglamentará Inocencia Fiscal II y estos son los principales cambiosLa reglamentación se publicará este viernes y definirá cambios en Ganancias, fiscalizaciones, declaraciones juradas y movimientos de fondos.POR REDACCIÓNHace 1 horaLa reglamentación de Inocencia Fiscal II definirá nuevas reglas. Inocencia Fiscal IIARCALuis CaputoGananciasRégimen Simplificado de GananciasDólares del colchónimpuestos ArgentinaCONTRIBUYENTESreglamentación Inocencia Fiscaleconomía argentinaPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}