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Economía > Modificación fiscal

El Gobierno reglamentará Inocencia Fiscal II y estos son los principales cambios

La reglamentación se publicará este viernes y definirá cambios en Ganancias, fiscalizaciones, declaraciones juradas y movimientos de fondos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La reglamentación de Inocencia Fiscal II definirá nuevas reglas. 
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