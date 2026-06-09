La Provincia avanzó un paso clave para recuperar una de las principales obras habitacionales que quedaron paralizadas tras el freno de la obra pública nacional. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que ya se firmó la habilitación necesaria para concluir La Ramada, el complejo más avanzado del ex Procrear en San Juan. En paralelo, el Gobierno analizará la viabilidad financiera de La Nave, el otro desarrollo habitacional que quedó inconcluso.

“Ayer justamente también se firmó el tema de la habilitación ya para poder terminar el Procrear. El Procrear sobre La Ramada en este caso, que es el que más avanzado está”, aseguró el funcionario.

La definición representa un avance concreto respecto de las negociaciones que la Provincia mantenía con Nación para asumir el control de ambos emprendimientos. Con la habilitación ya acordada, el Gobierno provincial busca acelerar la finalización de las viviendas para incorporarlas a su planificación habitacional.

En ese sentido, Perea adelantó que La Ramada ya forma parte de los proyectos que la gestión de Marcelo Orrego prevé ejecutar dentro de su política de vivienda.

“La Ramada entra en el plan (de megaobras), tenemos los 30 barrios que lo vamos a dar a conocer pronto, una vez que ya tengamos toda la parte técnica y el análisis terminado”, afirmó.

La obra fue impulsada originalmente por el programa Procrear y contempla 249 departamentos. Los trabajos comenzaron en 2022, pero quedaron paralizados tras la suspensión de gran parte de la obra pública financiada por el Estado nacional. Desde entonces, la Provincia inició gestiones para evitar que el complejo quedara abandonado y pudiera deteriorarse con el paso del tiempo.

La Ramada es considerada la alternativa más viable para una reactivación rápida debido a su grado de avance. Incluso, dentro del conjunto habitacional existen sectores que se encuentran prácticamente terminados, situación que permitió al Gobierno priorizar este proyecto por encima de otros desarrollos pendientes.

Qué pasará con La Nave

Distinta es la situación de La Nave, el segundo proyecto del ex Procrear en San Juan. A diferencia de La Ramada, el complejo presenta un desarrollo mucho menor y su continuidad dependerá de los recursos que la Provincia logre conseguir para afrontar la inversión.

“Después vamos a evaluar con los fondos que lleguen o no lleguen, si podemos continuar con La Nave”, explicó Perea.

Las declaraciones reflejan que el Gobierno aún no tomó una decisión definitiva sobre ese emprendimiento y que cualquier avance estará condicionado por la disponibilidad presupuestaria y las alternativas de financiamiento que puedan obtenerse en los próximos meses.

La posibilidad de concluir La Ramada aparece así como la prioridad inmediata de la gestión provincial en materia habitacional. Una vez finalizada la obra, las viviendas serían incorporadas al sistema de adjudicación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), permitiendo ampliar la oferta habitacional en un contexto de fuerte demanda de casas y departamentos en la provincia.

Mientras tanto, el futuro de La Nave seguirá bajo evaluación, a la espera de que la Provincia defina si cuenta con los recursos necesarios para transformar en realidad un proyecto que prácticamente no llegó a desarrollarse.