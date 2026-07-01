El proceso de ajuste en el empleo público nacional volvió a profundizarse en mayo, cuando la dotación total de la administración pública, empresas y sociedades con participación estatal registró una caída del 6,1% interanual y del 0,5% respecto de abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En total, el sector público nacional se ubicó en 273.365 trabajadores, lo que implica una reducción de más de 17.600 puestos en comparación con el mismo mes del año anterior. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida acumulada asciende a 68.100 empleos, equivalente a una caída del 20% respecto de diciembre de 2023.

Caída en todos los segmentos del Estado

Dentro de la administración pública nacional, la dotación fue de 185.498 empleados, con una baja del 6,6% interanual. El mayor retroceso se dio en la administración descentralizada, que concentra más de 112.000 trabajadores y cayó un 7,1% en un año.

La administración desconcentrada también mostró una baja del 7,1% interanual, mientras que la administración centralizada se redujo un 5,9%. Los otros entes registraron una caída del 3,7%.

En el segmento de empresas y sociedades del Estado, la dotación llegó a 87.867 trabajadores, con una disminución del 4,8% interanual. El informe del Indec relevó 122 entidades, una menos que el mes anterior tras la disolución del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA).

El Gobierno defendió la política de ajuste

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reducción de personal al señalar el impacto en el gasto público y el ahorro fiscal, que estimó en más de 2.500 millones de dólares anuales.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el proceso de recorte y afirmó que el objetivo es optimizar estructuras y reducir el gasto del Estado.

El Gobierno sostiene que la política de reducción de la planta estatal forma parte del plan de equilibrio fiscal y reorganización del aparato público, una tendencia que, según los datos oficiales, se mantiene desde el inicio de la actual gestión.