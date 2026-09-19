El Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina registró una contracción del 0,6% en el segundo trimestre del año respecto al período previo, según reveló este jueves el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La cifra representa la primera caída desestacionalizada que experimenta la actividad económica desde 2024, cuando había logrado recuperarse tras la devaluación implementada al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, y corporiza los temores a una recesión —definida técnicamente como dos trimestres consecutivos en terreno negativo— en un contexto donde los primeros indicios anticipan un comportamiento similar para el tercer trimestre.

En el desglose por el lado de la demanda, el organismo oficial precisó que únicamente las exportaciones mostraron un comportamiento positivo, con un incremento trimestral desestacionalizado del 2,5%.

En contraposición, los demás componentes clave registraron retracciones: el consumo privado retrocedió un 2,4%, el consumo público cayó un 2,3% y la formación bruta de capital fijo (inversión) se redujo un 0,8%.

A pesar del retroceso respecto al primer trimestre, el PIB logró registrar un crecimiento interanual del 2% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Esta disparidad responde al arrastre estadístico dejado por el desempeño positivo registrado durante el segundo semestre del año pasado y el comienzo del actual, lo que dejó un punto de partida desestacionalizado superior al utilizado para la comparación interanual.

El informe del Indec puso en evidencia una marcada disparidad entre los sectores productivos. El repunte interanual estuvo impulsado casi en su totalidad por tres rubros primarios: Pesca (que creció un 44,7%), Explotación de minas y canteras (16,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

En conjunto, estos tres sectores aportaron 1,5 puntos porcentuales a la suba interanual, mientras que la totalidad de las restantes actividades económicas apenas sumó medio punto porcentual.

Frente a la difusión de los datos oficiales, el presidente Javier Milei evitó pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales. Quien sí se expresó públicamente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, enfocado en destacar el sesgo positivo del informe.

A través de sus canales oficiales, el funcionario remarcó que la economía acumuló un crecimiento del 2,2% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2025 —una métrica semestral que resultó dos décimas superior a la trimestral—.

Asimismo, subrayó que 13 de los 16 sectores de actividad desagregados por el Indec mostraron crecimiento interanual en el trimestre (efecto vinculado al arrastre estadístico) y valoró que el indicador tendencia-ciclo subió 0,8% trimestral, alcanzando un nuevo máximo histórico similar al del primer trimestre.

Sin embargo, el optimismo del Palacio de Hacienda contrasta con las evaluaciones de analistas privados, que manifestaron preocupación por el retroceso de la inversión y su impacto en la dinámica futura.

Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtieron que la formación de capital se ubicó un 12,2% por debajo del promedio de 2023.

En la misma línea, Pedro Gaite, economista jefe de la Fundación de Investigación para el Desarrollo (FIDE), planteó los desincentivos del marco macroeconómico actual al cuestionar las perspectivas de inversión en un escenario caracterizado por la caída continua de las ventas, el uso de la capacidad instalada por debajo del 60%, el incremento de las importaciones y las subas en los costos tarifarios.