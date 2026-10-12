El INDEC revela la inflación de septiembre tras las subas en alimentos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, en un contexto marcado por las subas de los alimentos y las expectativas de una nueva aceleración de la inflación. Las estimaciones privadas anticipan una variación mensual de entre el 1,9% y el 2,1%, por encima del 1,7% registrado en agosto en la Ciudad de Buenos Aires.

El dato permitirá determinar si la inflación nacional se mantuvo por debajo del 2% mensual o si volvió a superar ese umbral, uno de los objetivos que el Gobierno busca consolidar en su política económica. Las proyecciones de las consultoras coinciden en señalar que los alimentos y bebidas, las verduras y algunos componentes estacionales ejercieron presión sobre los precios durante el último mes.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las estimaciones de analistas privados, proyectó una inflación del 1,9% para septiembre. Además, calculó que la variación interanual de los precios alcanzaría el 30,3% al cierre de 2026.

Entre las consultoras, Fundación Libertad y Progreso, Eco Go y Analytica estimaron una suba mensual del 2%. Equilibra, en tanto, calculó un incremento del 2,1%, lo que implicaría una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de agosto. Por su parte, C&T Asesores Económicos ubicó la variación en el 1,9%.

Las diferencias entre las mediciones responden, en parte, al comportamiento de los distintos rubros que componen el índice. Sin embargo, las proyecciones coinciden en que los alimentos tuvieron un papel relevante en la evolución de los precios de septiembre.

Los alimentos, entre los principales aumentos

Las subas en alimentos y bebidas aparecen como uno de los factores centrales en las estimaciones privadas. Se trata de productos de consumo cotidiano que inciden directamente en los gastos de los hogares y tienen un peso importante en el índice general de precios.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento del 3,2% durante septiembre. En tanto, C&T Asesores Económicos advirtió que el rubro mostró el ritmo de incremento más alto desde mayo, con subas destacadas en verduras y carne.

Según los relevamientos citados, las verduras registraron aumentos de hasta el 11% en la medición de C&T, mientras que la carne subió un 2,1%.

Por su parte, la consultora LCG informó que los alimentos básicos aumentaron un 1,7% durante la última semana de septiembre. Con ese resultado, la variación acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%.

Analytica registró un incremento semanal del 0,8% en alimentos y bebidas y una suba del 2,8% en el acumulado de cuatro semanas.

A los alimentos se sumaron los precios estacionales, que según Equilibra encabezaron los aumentos con variaciones superiores al 4%, impulsadas principalmente por las verduras y la indumentaria. La consultora también estimó que los precios regulados avanzaron alrededor del 2,7%.

Las expectativas del Gobierno

El resultado de septiembre será una referencia para evaluar la evolución reciente de los precios y las perspectivas para los próximos meses. El Gobierno busca sostener una trayectoria descendente de la inflación, aunque los incrementos en rubros sensibles para el consumo pueden dificultar que el indicador se mantenga de manera sostenida por debajo del 2% mensual.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya se ubica en un rango de entre el 1,5% y el 2%. También planteó que, si se mantienen el orden fiscal y monetario, el índice podría descender a niveles de entre el 1% y el 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

La publicación del INDEC permitirá contrastar esas expectativas con el resultado oficial. Además de la variación general, la evolución de los alimentos y de la inflación núcleo será relevante para determinar si la presión sobre los precios responde principalmente a factores estacionales o si persiste en otros componentes de la economía.