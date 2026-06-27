José Peluc descartó que Sergio Uñac represente un rival de peso en el escenario nacional. El diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza en San Juan relativizó la candidatura del exgobernador para presidir el Partido Justicialista y aseguró que no ve en su figura una amenaza para una eventual reelección del presidente Javier Milei.

Consultado sobre la decisión de Uñac de competir por la conducción nacional del PJ, el dirigente libertario evitó cuestionarla, aunque marcó distancia sobre sus posibilidades. "Es válido. Cualquiera puede aspirar a eso", respondió en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Al profundizar sobre las chances del sanjuanino dentro del peronismo, Peluc aclaró que no sigue de cerca esa discusión, aunque consideró que hoy la disputa pasa por otros nombres.

"No lo sé. No estoy en la interna del justicialismo. Ellos están entre Axel Kicillof y alguna figura nueva. Quizás él tenga expectativas en esa renovación. Todos los gobernadores sanjuaninos que llegaron al poder alguna vez soñaron con ser candidatos a presidente", afirmó.

Cuando le preguntaron si considera a Uñac un adversario de peso, fue categórico. "No. Nacionalmente podrá ser una figura nueva, pero en San Juan ya todos lo conocemos", respondió.

Peluc extendió ese análisis al resto del peronismo y descartó que un eventual proceso de reunificación detrás de un nuevo liderazgo pueda convertirse en un problema para La Libertad Avanza.

"No. Ni esa figura ni el peronismo me preocupan. Comparar a cualquier dirigente con lo que representó Javier Milei antes de llegar a la Presidencia me parece exagerado. Milei construyó su confianza porque era muy sólido en sus respuestas y tenía claridad sobre cómo resolver los problemas del país. Hay muchas diferencias", sostuvo.

Para el legislador, la fortaleza del Presidente sigue estando en el respaldo social que conserva y en la decisión de una parte importante del electorado de sostener el rumbo iniciado en diciembre de 2023.

"Hay que seguir trabajando mucho con la gente. Lo que sí creo es que la sociedad no quiere volver para atrás y que le va a dar cuatro años más al presidente", aseguró.

Según Peluc, muchas de las dificultades que atravesó la gestión nacional estuvieron vinculadas a las resistencias que encontró en distintos sectores de la política y del sindicalismo, pero consideró que ese escenario no modificó el apoyo de buena parte de la sociedad.

"Después vendrán otras discusiones, pero hoy la gente sabe que muchas de las dificultades que tuvo el Gobierno se debieron a los obstáculos que encontró en el Congreso, en algunos sindicatos y en distintos sectores de la política. La gente hizo un esfuerzo enorme y acompañó", concluyó.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de LLA