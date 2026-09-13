El mercado comenzó a incorporar una prima de riesgo electoral de cara a 2027, en un escenario marcado por el enfriamiento de la actividad económica y las dudas sobre el empleo formal privado. Las consultoras ya proyectan mayor tensión cambiaria y un endurecimiento de las tasas durante la antesala de los comicios.

En los últimos días se conocieron datos que alimentaron las preocupaciones sobre la economía real, entre ellos una caída mensual del 5% en el IPI manufacturero y del 4,6% en la construcción. Desde Grupo SBS señalaron que estas señales podrían comenzar a reflejarse en las valuaciones domésticas.

Qué espera el mercado

Para Facimex, el escenario base contempla tres etapas durante 2027: estabilidad durante el primer trimestre, mayor volatilidad en medio de la carrera electoral y una posterior descompresión financiera hacia fin de año. Ese último escenario estará sujeto al resultado de las elecciones.

El análisis parte de supuestos como la continuidad de las políticas, cierta estabilidad o mejora en la aprobación del Gobierno y un mayor impulso de la demanda de divisas para atesoramiento. También considera clave el acceso del Gobierno al mercado soberano para reducir la presión sobre las reservas.

Dólar, tasas e inflación

Facimex proyecta que el tipo de cambio mayorista finalizaría 2027 en $1.875, con un aumento anual del 15%, mientras que el mercado incorporaría una prima por incertidumbre política antes de los comicios. Después de las elecciones, el escenario contempla una descompresión.

En cuanto a las tasas, el escenario base contempla estabilidad real durante el primer trimestre y un incremento importante en la previa electoral. La TAMAR podría ubicarse entre 25% y 30% real antes de los comicios y luego caer por debajo del 5% tras despejarse la incertidumbre.

La inflación, en tanto, se consolidaría a la baja durante el primer trimestre, aunque podría encontrar un límite durante el segundo. La proyección de Facimex contempla una inflación del 21% para 2027 y un crecimiento económico del 2,3%.